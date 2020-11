Kajakář Zima skončil druhý v závodě SP ve vodním slalomu v Pau

Pau (Francie) - Kajakář Tomáš Zima skončil druhý v Pau a postaral se o první českou medaili v letošním ročníku Světového poháru ve vodním slalomu. Nestačil jen na Švýcara Martina Dougouda, za nímž čistou jízdou zaostal o 74 setin sekundy. Dvacetiletý Zima předčil zkušenější reprezentační kolegy Víta Přindiše a Vavřince Hradilka, kteří se podělili o páté místo.

Dvacetiletý Zima v sezoně poznamenané koronavirem závodil už před třemi týdny na SP v Tacenu, kde vypadl v semifinále. Ze Slovinska omlazená česká reprezentace odjela bez medaile, což se tentokrát opakovat nebude. Překvapivě se o to postaral ten nejméně zkušený z českých kajakářů.

Předloňský juniorský vicemistr Evropy Zima závodil v seniorském SP potřetí v kariéře. "S výkonem jsem spokojený nadmíru, vůbec jsem nečekal, že by to mohlo stačit takhle vysoko. Ale už v kvalifikaci a semifinále jsem tady jezdil hodně slušné jízdy," uvedl v nahrávce pro média.

Ve Francii je kvůli koronaviru lockdown, takže do ochozů nesměli diváci. Na startu nebyla kompletní světová špička, ale Zimovi to na radosti nic neubralo. "Organizátoři připravili super závod i za těchto podmínek. Nezúčastnili se všichni nejlepší závodníci, ale i tak to byla super akce," pochvaloval si.

Favorizovaný Přindiš, jenž v Pau loni vyhrál ME a před třemi lety tam byl druhý na MS, po výhře v semifinále doplatil ve finálové jízdě na čtyři trestné sekundy. Už dopředu avizoval, že výjezd do France bere spíše tréninkově. "Doteky přišly až po první chybě, která přišla na brance číslo tři, kde mi nevyšla voda. Trošku jsem tam zapadl do válce, ten mě podržel, nehodil mě tam, kam jsem chtěl. Začal jsem to trošku víc tlačit a vzhledem k tomu, že nejsem úplně extra ve formě - začal jsem trénovat před čtrnácti dny - tak se ty chyby začaly kupit a šťouchy přišly v hloupé momenty," popisoval Přindiš.

Bez doteků by skončil třetí, takto se dělil o pátou příčku se stříbrným olympijským medailistou z Londýna 2012 Hradilkem. Ten měl rovněž dvě penalizace za doteky branek a shodnou ztrátu 6,46 sekundy na vítěze.

Také mezi kajakářkami si ve finále vedla lépe ta mladší z českého dua. Osmnáctiletá Kateřina Beková, která je bronzovou medailistkou z letošního juniorského ME, skončila šestá. "Je to obrovský výsledek. Nejela jsem sem s žádným očekáváním, spíš s tím, že budu ráda za finále. A padlo šesté místo, což je pro mě hodně skvělé," pochvalovala si.

Se čtyřmi trestnými sekundami ztratila na vítěznou Francouzku Marii-Zelii Lafontovou přes 14 a půl sekundy. Zkušenější Veronika Vojtová se musela vracet do dvanácté branky a obsadila osmou příčku. Lucie Nesnídalová vypadla v semifinále.

V neděli při druhém a letos posledním závodě SP čekají semifinálové a finálové jízdy kanoistky a kanoisty.

Muži:

K1: 1. Dougoud (Švýc.) 95,11 (0 trestných sekund), 2. Zima (ČR) -0,74 (0), 3. Bersinger (Arg.) -3,66 (0), ...5. Přindiš a Hradilek (oba ČR) oba -6,46 (4).

Ženy:

K1: 1. Lafontová 106,57 (2 trestné sekundy), 2. R. Prigentová (obě Fr.) -3,98 (2), 3. Usová (Ukr.) -5,35 (0), ...6. Beková -14,62 (4), 8. Vojtová -22,30 (2), v semifinále 20. Nesnídalová (všechny ČR).