Kajakář Prskavec po olympijském vrcholu hledá správné psychické nastavení

Bratislava - Kajakář Jiří Prskavec si účast na mistrovství světa užívá, ale dva měsíce po zisku olympijského zlata hledá to správné psychické nastavení pro další vrcholný závod. Se svými výkony v Bratislavě zatím není příliš spokojený. Po hlídkách a kvalifikaci se mu paradoxně nejvíce líbila dnešní jízda v kvalifikaci extrémního slalomu, který jel poprvé.

"Já vždycky nejlepší výsledky předvedl tam, kde jsem věděl, že to je ta cesta, že tady chci uspět a že to je ten můj závod. Ale vyžadovalo to moc tréninků a psychické nastavení, že tady bude ten vrchol. To prostě teď nemám. Protože ten vrchol byl před dvěma měsíci. Nejsem tak nervózní, jak bych potřeboval být," svěřil se novinářům.

Každopádně nelituje, že na světovém šampionátu závodí. "Já jsem rád, že jsem v okolí těch kamarádů, které jsem letos viděl v podstatě jen na Evropě, pár těch světových na olympiádě. Ty, co se nedostali na olympiádu, tak ty jsem neviděl vlastně rok a půl. Je hrozně příjemné být tady v té komunitě a užívám si to," liboval si.

Navíc může mít v Bratislavě i rodinu. Manželka Tereza jakožto zástupkyně médií prochází každodenním testováním, takže se mohou potkávat. "Oni očekávají, že se mi to povede, protože konečně dorazili na závod a předtím, když nebyli, tak se mi to docela povedlo. Terka byla zase naštvaná, že mi to kazí, tak to nemůžu dopustit. Doufám, že se mi to pro ně povede," přemítal s úsměvem.

Extrémního slalomu se zúčastnil, protože není jisté, jak bude vypadat kvalifikace na OH v Paříži. Je možné, že obě disciplíny pojede jeden kajakář, a pak by v domácí kvalifikaci mohla hrát roli i výkonnost v extrémním slalomu. Prskavec by preferoval, aby každá disciplína měla své závodníky. "Ve chvíli, kdy to bude opravdu jen sekundární disciplína a ta vstupenka bude taková, že člověk jen bude startovat v kajaku ve slalomu, tak to podle mého ztrácí úroveň," vysvětlil.

Poprvé závodil v bytelné plastové lodi. "Je to strašně pomalé, strašně těžké. Ale zase to všechno projede. Je docela zábava se na tom projet do nějakého velkého válce a jen to narvat. Je to takový tank, který všechno prorazí," srovnával výrazně odlišná vybavení.

I když není v té nejlepší formě, doufá, že v sobotu se ve své hlavní disciplíně prosadí. Přál by si obtížnější trať, než byly při hlídkách a v kvalifikaci. Semifinále kajakářů začne v 10:08, finále se jede od 12:40.