Kajakář Prskavec oslaví pátý evropský titul u hokeje

Liptovský Mikuláš (Slovensko) - Kajakář Jiří Prskavec oslaví svůj pátý evropský titul, který dnes získal v Liptovském Mikuláši, u hokeje. Stejně jako na olympijských hrách a na mistrovství světa 2019 potvrdil ve finále nejlepší čas ze semifinále a bezprostředně za cílem se mohl radovat, protože nikdo jiný se už na trať nechystal.

Plán na sobotní podvečer měl se zlatou medailí na krku jasný, společně s manželkou uspat mladšího syna a pak na dálku podpořit české hokejisty v semifinále mistrovství světa proti Kanadě. "Půjdeme na hokej fandit a dáme si tam nějaké pivečko," uvedl slalomář, který na divoké vodě vládne kajakářům.

Znovu prokázal silné nervy, když vyhrál z poslední startovní pozice ve finále. "Je pravda, že před dneškem jsem si vůbec neříkal, že je špatné vyhrát semifinále. Naopak jsem ho chtěl vyhrát a jet z toho posledního. Stejně finále se jede od nuly a je jedno, jestli člověk startuje první, nebo poslední. Nějakým způsobem to může být na škodu, nebo výhodné," komentoval vývoj, který mu přináší úspěch.

V dnešním závodě to ale nepovažoval za rozhodující. "Tady je super, že se dá odjet fakt mimo repráky a člověk nic neslyší. Já jsem časy kromě těch prvních pěti nevěděl. Znal jsem čas Ondry Tunky, tomu jsem ještě tady dole v cíli fandil, a pak jsem sedl na vodu a z toho závodu nic nemám," líčil. Večer si pak pouští jízdy svých soupeřů ze záznamu. "Abych věděl, jak ti kluci jeli, a měl se s nimi o čem bavit. Chtějí to řešit večer a já nemám o čem mluvit, jejich jízdy jsem neviděl," uvedl.

Evropský šampionát v Liptovském Mikuláši pro něj nezačal šťastně. Z první kvalifikační jízdy překvapivě nepostoupil. "Já jsem si říkal, že ono je to někdy potřeba. Už nějaké tři roky jsem nemusel opravovat kvalifikaci. Úplně to neškodí, že si to člověk někdy vyzkouší. Dostane se pod tlak hned na začátku. Nepotřebuju to jezdit pokaždé, ale sem tam když se postoupí z té druhé, tak to nevadí," komentoval čtvrteční kvalifikaci.

Dnes dominoval. Na skvělou semifinálovou jízdu navázal ještě lepší finálovou. "Celou tu jízdu jsem jel líp a pak jsem strašně moc odložil na posledních třech brankách. To byla veliká chyba, řekl bych dvě vteřiny minimálně," řekl olympijský šampion, který i tak vyhrál o více než sekundu. Semifinále bylo klidnější. "Řekl jsem si, že to budu pěkně vyklouzávat a ono mi to vycházelo od startu do cíle. Šetřil jsem sílu a jel jsem optimální lajnu. V tom finále samozřejmě to vždycky člověk trochu víc přitlačí, malinko víc riskuje," popisoval.

Odměnou mu bylo, že mu kytici při slavnostním ceremoniálu předával jeho otec a trenér Jiří Prskavec starší, který je šéftrenérem české reprezentace. "Jsem rád, že jsme měli premiéru i na stupních a mohl si užít, že svému synkovi předá na nejvyšším stupínku kytičku a pogratuluje mu," svěřil se český reprezentant.

Za týden ho čekají národní kontrolní závody na kánoi, s níž začal koketovat po olympiádě. Chce si také na singlu zajistit právo na účast v Českých pohárech. Dnešní evropský titul mu s největší pravděpodobností zajistí na kajaku místo v reprezentaci pro rok 2023. To by mu dalo prostor pro příští jaro. "Když budu přednominovaný, určitě budu chtít nastoupit za rok do nominace na singlu," plánoval Prskavec.