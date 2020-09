Kajakář Prskavec a kanoistka Satková jsou mistry Evropy

Praha - Čeští vodní slalomáři ovládli první finálový den mistrovství Evropy v pražské Troji. Kajakář Jiří Prskavec vyhrál kontinentální šampionát už počtvrté, nečekanou vítězkou mezi kanoistkami se stala Gabriela Satková, jež těsně odsunula na druhé místo favorizovanou Terezu Fišerovou.

Dvojnásobný mistr světa Prskavec navázal na tituly z let 2013, 2014 a 2016. Sedmadvacetiletý reprezentant se na kontinentálním šampionátu vrátil na stupně vítězů po loňské přestávce, předloni byl právě v Praze už potřetí v kariéře třetí. "Tyhle úspěchy se nikdy neomrzí. Jsem rád, že v téhle sezoně, která nám opravdu nedávala moc šancí uspět, se mi to i tak povedlo na tom jediném možném velkém závodě. Hlavně doma, moc si toho vážím," řekl novinářům.

Čtvrté místo obsadil Vavřinec Hradilek a od bronzu ho dělilo 46 setin sekundy. Šestý skončil obhájce prvenství Vít Přindiš, jehož o medaili připravil lehký dotek v protivodné brance. Bez dvousekundové penalizace by byl druhý.

Za Prskavcem se ze stříbra radoval další dvojnásobný mistr světa a předloňský evropský šampion Peter Kauzer. Sedmatřicetiletý Slovinec byl o 52 setin pomalejší. Bronz získal Polák Mateusz Polaczyk už s více než sekundovým odstupem za vítězem.

Z kvarteta českých reprezentantů nepostoupil do patnáctičlenného finále jen debutant na velké akci Tomáš Maslaňák, který obsadil 28. místo.

Teprve osmnáctiletá Satková se stala seniorskou šampionkou rok poté, co získala juniorský titul. "Je to úplně úžasný a cítím spoustu emocí. Pořád nemůžu uvěřit, že se mi to podařilo," rozplývala se v cíli. Dvojnásobná juniorská mistryně světa předčila o pouhé tři desetiny sekundy Fišerovou, jež se musela spokojit se stříbrem stejně jako v roce 2017 na ME v Tacenu a MS v Pau.

Dvaadvacetileté současné české jedničce nicméně i druhé místo definitivně zajistilo letenku na olympijské hry v Tokiu. "Je to hrozně skvělý pocit, hrozně si to užívám. Tímhle jsem si splnila svůj sen, na který jsem deset let dřela," radovala se.

V trojském umělém kanálu neměly domácí kanoistky daleko k absolutnímu triumfu. Tereza Kneblová ale v nadějně rozjetém finále minula branku, musela se do ní vrátit a zůstala ještě se dvěma penalizacemi sedm sekund od bronzu šestá. Třetí místo tak obsadila Lucie Priouxová z Francie s osmisekundovou ztrátou na české duo. Pouze medailistky se v desetičlenném finále vypořádaly s náročnou tratí bez dotyku branky.

Češky pak s velkou převahou ovládly závod hlídek, ve kterém díky čisté jízdě triumfovaly s náskokem bezmála 25 sekund před Slovinkami. Naopak kajakářům zlato v týmovém závodě uniklo. Doplatili na čtyři trestné sekundy a ztratili 1,45 sekundy na vítězné Francouze.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze:

Muži K1: 1. Prskavec (ČR) 97,97 (0 trestných sekund), 2. Kauzer (Slovin.) -0,52 (0), 3. Polaczyk (Pol.) -1,09 (0), 4. Hradilek -1,55 (0), ...6. Přindiš -2,27 (2), v semifinále 28. Maslaňák (všichni ČR)

Muži 3xK1: 1. Francie (Neveu, Burgi, Madore) 110,93 (0), 2. ČR (Prskavec, Přindiš, Hradilek) -1,45 (4), 3. Švýcarsko -3,21 (0).

Ženy C1: 1. G. Satková 121,75 (0), 2. Fišerová (obě ČR) -0,30 (0), 3. Priouxová (Fr.) -8,28 (0), ...6. Kneblová (ČR) -15,50 (4).

Ženy 3xC1: 1. ČR (Fišerová, G. Satková, Kneblová) 139,11 (0), 2. Slovinsko -24,96 (8), 3. Francie -71,33 (64).