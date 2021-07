Kajakář Krejčí je mistrem světa do 23 let ve vodním slalomu

Lublaň/Tacen (Slovinsko) - Kajakář Jakub Krejčí vybojoval na mistrovství světa ve vodním slalomu titul mezi závodníky do 23 let. Nejlepší z českých kajakářek Antonie Galušková byla v Tacenu ve finále pátá, Lucie Nesnídalová přidala osmé místo po padesátisekundové penalizaci, která ji stála titul.

Krejčí postoupil ze semifinále třetím časem a ve finále předvedl další čistou jízdu. "Myslím, že jsem už nemohl jet lépe. Jel jsem, co to šlo, a vyšlo to nakonec takhle krásně," radoval se v rozhovoru pro svazový web.

Bez trestných sekund zvládlo rozhodující jízdu pět závodníků. "Hlídal jsem si to, reagoval jsem na ten vítr, který občas zavane. Jel jsem takovou trošku pohlídanou jízdu, abych věděl, že všude jsem bezpečně," dodal Krejčí.

V závodě kajakářek padly v těžké trati čtyři padesátisekundové penalizace za neprojetí branky. Jednu dostala po nevydařeném průjezdu 16. branky i Nesnídalová, která by jinak zapsala suverénně nejrychlejší čas.

"Mrzí to úplně nejvíc, protože jsem byla takový kousek od titulu mistryně světa, to je úplně neskutečný. Ale to, že jsem tam udělala takovou banální chybu, to se prostě nesmí," litovala zaváhání.

Juniorská mistryně světa z roku 2017 Galušková měla jeden "šťouch". "Myslím, že to byla docela slušná jízda, bohužel jsem medaili ztratila v desítce, ale jsem ráda, že jsem zvládla ujet páté místo. Na moje první mistrovství to beru všemi deseti," řekla Galušková.

V semifinále kajakářů vypadli Jan Bárta a Tomáš Zima, do finále neprošla ani Kateřina Beková. Odpoledne jsou na programu závody juniorů.