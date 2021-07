Kajakář Dostál čekal na pádlo, trénuje na vypůjčené lodi

Ilustrační foto - Kajakář Josef Dostál vystoupil na tiskové konferenci 8. července 2021 v Praze před odletem na olympijské hry do Tokia.

Susaki (Japonsko) - Potíže s vybavením provázejí začátek aklimatizačního kempu kajakáře Josefa Dostála před olympijskými hrami v Tokiu. Jeho loď do Japonska stále nedorazila, takže s parťákem Radkem Šloufem trénují na vypůjčených. Zatoulala se jim i pádla, která postrádali na prvním tréninku. Trojnásobný olympijský medailista si navzdory peripetiím pochvaluje rostoucí formu.

Do olympijských závodů, které pro Dostála začnou 2. srpna, se kajakáři připravují v Susaki. Bydlí v loděnici přímo u areálu. "Jsme v krásném komplexu v malé vesničce, kde nás každý den testují a hlídají, abychom nikam nechodili. Jsou tu přísná covid-opatření, a abychom nezdrhli za plot, tak nás hlídá asi 20 Japonců, takže běhání okolo baráku je fakt pecka," vyprávěl Dostál na facebooku.

Na vodě se mu líbí o něco víc než v zázemí sešněrovaném pravidly. "Sice nám na první trénink nedorazila pádla a povím vám, že jsem z toho byl sakra nervózní, ale teď je to už v pořádku. Naštěstí můžeme jezdit na japonských lodích, protože ty naše, poslané v květnu, ještě nedorazily. Japonská loď je trošku jiná, ale aspoň se do ní vejdu," řekl dvoumetrový kajakář.

Obě závodní lodě poslali Dostál se Šloufem už začátkem května do Portugalska, odkud je stejně jako soupeřům lodí převážejí do Japonska. Přesun zásadního vybavení nabral zpoždění. "V úterý večer už by snad měla doletět i moje vosička (loď)," doufal Dostál, který bude jednou z největších českých medailových nadějí.

Postup přípravy mu dělá radost. "Dnešní trénink byly dva rozložené kiláky, při kterých jsme krásně zmokli, ale frčelo mi to parádně, tak jsem celkově spoko," dodal mistr světa na olympijském kilometru z roku 2014, kterému chybí ve sbírce úspěchů jen olympijské zlato. Na to chce v Tokiu útočit. Rád by se prosadil i na deblu se Šloufem, s nímž se připravuje pod vedením Karla Leštiny.