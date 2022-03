Kadyrov přiznal ztráty mezi Čečenci válčícími proti Ukrajině

Kyjev/Moskva - Mezi ruskými vojáky, kteří přišli o život při invazi na Ukrajinu, jsou i Čečenci. Připustil to vládce autonomní republiky na severním Kavkaze Ramzan Kadyrov.

"Mezi rodáky z Čečenské republiky již bohužel jsou ztráty. Dva zahynuli, dalších šest utrpělo různě těžká zranění," citovala dnes agentura Interfax Kadyrovovo vyjádření na sociálních sítích. "Ve válce se zabíjí" a oni si toto povolání vybrali, poznamenal Kadyrov na adresu padlých. "Tito chlapci si zvolili stát se hrdiny, kteří obětovali život za bezpečí dvou zemí. Dostali rozkaz omezit ztráty mezi civilním obyvatelstvem Ukrajiny, aby byly co nejmenší, a splnili jej," dodal.

Ukrajinské kontrarozvědce se podařilo zneškodnit skupinu nebezpečných diverzantů z řad Kadyrovových bojovníků, kteří se po Kyjevu přemisťovali v sanitce, oznámil o víkendu poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Herašenko podle agentury Unian. V ukrajinských médiích se objevily také zprávy o nasazení čečenských odstřelovačů u přístavu Mariupol, ukrajinské baště na březích Azovského moře.

Kadyrov také vyzval k návratu do vlasti Čečence, kteří mohou bojovat v ukrajinských řadách; na počátku bojů s proruskými separatisty na východě Ukrajiny vznikla podle médií celá jednotka z čečenských emigrantů, odpůrců Kadyrovova promoskevského režimu.

Rusko od začátku útoku na Ukrajinu přišlo podle Kyjeva již o bezmála 6000 vojáků. Tyto čísla nelze ověřit z nezávislých zdrojů a Moskva své ztráty neuvádí.

Izraelský tisk informoval o Izraelci, kterého zastřelili ukrajinští vojáci na kontrolním stanovišti u Kyjeva v domnění, že je to Čečenec. Rodiče Romana Brodského kladou jeho smrt za vinu ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi, který válku rozpoutal, napsal na svém webu list The Times of Israel. Premiér Naftali Bennet vyjádřil soustrast pozůstalým po zřejmě prvním Izraelci, který ve válce na Ukrajině přišel o život.

Izraelský deník připomněl, že podle ukrajinských úřadů při ruském útoku již byly zabity stovky civilistů, včetně dětí. Izraelské ministerstvo zahraničí odhadlo, že na Ukrajině je stále několik tisíc izraelských občanů, i když mnozí se vydali na cestu ze země a izraelské velvyslanectví se je snaží dostat zpět domů.