Kádr Plzně se obmění, možný odchod Gulaše bude vedení řešit

Plzeň - Proměnu kádru chystá na novou sezonu hokejová Plzeň, která po pátém místě v základní části extraligy vypadla v sobotu v předkole play off překvapivě 0:3 na zápasy s dvanáctou Olomoucí. Jistý je odchod brankářské jedničky Dominika Frodla, otázku možného konce ofenzivního lídra Milana Gulaše v týmu budou Západočeši ještě řešit. Stejně tak chce mít Plzeň do dvou týdnů jasno v otázce trenéra, protože Ladislavu Čihákovi končí smlouva.

"Dominik (Frodl) odchází, o tom se spekulovalo a ví se o tom," řekl generální manažer a jednatel klubu Martin Straka na on-line tiskové konferenci. "Guli je největší otázka, s Milanem budeme dneska mluvit. Není nic stoprocentního, něco se napsalo a uvidíme, co bude dál," doplnil Straka v reakci na informace o Gulašově návratu přes ještě rok platnou smlouvu do mateřských Českých Budějovic.

"Guli tady byl dominantní a teď uvidíme, když by tady náhodou nebyl, což ještě nevíme, jestli někdo vystoupí místo něj. Když tady nebude, tak to možná někde vezme za své, ale to prostě nebudeme vědět, dokud tady Milan je. Jsme si vědomi, že kdyby odešel, že to bude těžká sezona," prohlásil Straka.

"Doufáme, že to zvládneme. Můžeme být v pohodě, ale taky můžeme být v problémech. To zatím nikdo neví, dokud ta sezony nezačne. Doufáme, že někdo bude, kdo za to vezme a tým povede. A možná to bude Milan, to ještě nevíme. Nějaké posily jsme udělali a my doufáme, že to budou když tak ony, kdyby tady náhodou nebyl. A budou reagovat během sezony, jak se to bude vyvíjet," doplnil Straka.

Vedle Frodla, který by měl zamířit podle spekulací do Pardubic, se v Plzní rozloučí další hráči. "Neprodlouží se smlouvy s Romanem Vráblíkem, na devadesát procent asi nezůstane Matěj Stříteský a v útoku asi Luboš Rob. A ti kluci, co přišli výměnou. Martin Dočekal má smlouvu na další rok ve Vítkovicích a Albert Michnáč je podepsaný v Budějovicích. U ostatních se uvidí," řekl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Příchody může klub zveřejnit až od 1. května. "Samozřejmě nemůžu prozradit jména, s kterými jsme už domluvení. Navíc máme ještě dvě volná místa, kde chceme počkat. Je to jeden obránce a jeden útočník. Nevylučujeme, že to budou cizinci, ale nemusí být. Chceme počkat, kdo se objeví," doplnil Vlasák.

Jednat se bude i o pozici Čiháka, který vedl jako hlavní kouč Plzeň poslední tři sezony. "Máme dneska pohovory jak s hráči, tak si samozřejmě chceme vyslechnout i trenéry a jejich pohled. Něco jiného je to vidět ze střídačky a z druhého parta. Vyslechneme, zhodnotíme, po týdnu čtrnácti dnech se rozhodneme, co pro mužstvo a posun dál bude nejlepší," doplnil Vlasák. "Změn bude docela dost oproti minulým sezonám. Věřím, že zareagujeme adekvátně, protože chceme, aby mužstvo bylo konkurenceschopné, hrálo důstojnou roli a dobrý hokej," prohlásil.

Oba mrzel rychlý konec v play off. "Pochopitelně sezona byla celkově zvláštní kvůli covidu, úplně jiná, než jsme všichni zažili. Byla těžká a já kluky obdivuju, že to zvládli bez diváků. V základní části jsme byli spokojení. Zraněných kluků, hlavně těch klíčových, bylo hodně. S tím jsme se nějak popasovali. V předkole play off jsme čekali lepší výsledek, který se nám nepovedl. Z toho panuje zklamání," uvedl Straka.

"Myslím, že nás hodně poznamenalo, že jsme měli klíčové hráče během sezony dlouho zraněné a měli málo času se adaptovat, dotrénovali se a de facto z plné zátěže šli do play off. To nás neomlouvá, ale bylo to velké ovlivnění toho, proč jsme v play off neuspěli," podotkl Vlasák.

"Nedokázali jsme nic změnit. Zažil jsem play off iks, a když nevyjde první zápas, tak doufáte, že další bude úplně jiný. Neviděl jsem tam žádný projev nasazení a zaslouženě jsme vypadli. Olomouc byla lepší, žila. My jsme to nějak prošli, že to buď vyjde, nebo nevyjde, a zaslouženě jsme vypadli. Může se to stát, že se ten týden nepotkáte s formou ani s nasazením, to jsme všechno také zažili," uvedl Straka.

Doufá, že do příští sezony se situace zlepší natolik, aby se mohla extraliga hrát s diváky. "Chtěl bych poděkovat NSA (Národní sportovní agentuře), že nám všem klubům pomohla dotací a nějakým způsobem jsme sezonu zvládli. I díky ústupkům, které udělal celý A-tým. Nedokážu si ale představit, že by ta další (sezona) jela bez diváků. Jedna sezona bez diváků ano, ale další už asi ne," dodal Straka.