Kadeřnice ze Zlínska si práci s rouškou a štítem neumí představit

Lípa (Zlínsko) - Kadeřnice Lenka Šimarová z Lípy na Zlínsku si neumí představit, jak bude moci pracovat v roušce a s ochranným štítem. Další potíže při stříhání budou znamenat i nasazené roušky zákazníků, řekla ČTK kadeřnice. O povinnosti nosit dvojitou ochranu dýchacích cest a dalších opatřeních pro kadeřnice, manikérky a pedikérky informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Se štítem se bude pracovat špatně, to si nikdo nedovede představit. A ještě když pustíte fén, to se nedá. Navíc když zákaznice budou mít roušku za ušima, nepůjde je ostříhat. To samé pány, když přijdou na stříhání. Určitě to nebude fungovat," uvedla Šimarová.

Mezi zákazníky musejí podle ministra zůstat také dvoumetrové rozestupy, což platí i pro čekací zóny. Doporučil také zavedení objednávkového systému na konkrétní čas, aby se lidé v místech neshlukovali. "Tak jak já jsem byla zvyklá, že třeba udělám ob jednu zákaznici, vždycky si jednu nabarvím a mezitím mám třeba stříhání, tak teď to rozhodně nepůjde. Takže zákaznice si samozřejmě budou stěžovat, že jich tolik nepokryji," řekla kadeřnice. Běžně zvládne za den obsloužit pět nebo šest zákaznic, záleží na tom, jakou péči si objednají.

Kadeřnictví musela Šimarová kvůli pandemii nového typu koronaviru a souvisejícím opatřením vlády uzavřít 14. března. Všechny rezervace, které u ní měly zákaznice zamluvené, zrušila. "Objednávky mám často i na tři měsíce dopředu. Zákaznice si s tím musely poradit. Zatím čekám, za jakých podmínek budeme moci pracovat. Objednávky začnu přijímat až 11. května, protože vláda může ještě podmínky zase změnit," uvedla Šimarová.

Jako osoba samostatně výdělečně činná si kvůli nucenému uzavření kadeřnictví zažádala o příspěvek od státu. "Přišlo mi 24.000 korun. Za skoro dva měsíce, kdy musím mít zavřeno, budu mít na tržbách ztrátu řádově v desítkách tisíc korun," doplnila kadeřnice.

Kadeřníci si musejí před začátkem poskytování služby a po jejím ukončení dezinfikovat ruce. Po každém zákazníkovi bude nutné dezinfikovat dané místo, včetně všech použitých pomůcek. Pravidelně by se měly dezinfikovat a čistit i další povrchy, zejména kliky či zábradlí, kde se lidé častěji dotýkají. Kadeřnictví, holičství, manikúra, pedikúra, solária, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby budou moci po nucené pauze za dodržení výše stanovených pravidel zahájit provoz 11. května.