Káčer: Řešení migrace je nutné hledat na evropské úrovni

Praha - Řešení migrace je nutné hledat i na evropské úrovni na základě spolupráce se zeměmi, jež jsou jejím zdrojem, i těmi, které jsou cílovou destinací. Na tiskové konferenci po jednání s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) v Praze to řekl šéf slovenské diplomacie Rastislav Káčer. Systém readmisních dohod považuje za zastaralý.

Fotogalerie

Kontroly na hranicích mezi Českem a Slovenskem od čtvrtka zavedla česká strana kvůli zvýšené migraci hlavně syrských občanů. Rozhodnutí Česka hodnotili slovenští politici rozdílně. Zatímco premiér Eduard Heger krok Prahy kritizoval, ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že ho respektuje.

"Ani Češi, ani Slováci nejsou zdrojem problému. Zdrojem problému je nelegální migrace přes vnější schengenskou hranici," řekl Káčer. Podle bývalého slovenského velvyslance v ČR je nutné hledat řešení na evropské úrovni. "Znamená to spolupráci se zeměmi, které jsou zdrojem, které jsou cílovou destinací, a také s těmi, které jsou na venkovní hranici Schengenu z obou stran," uvedl. Mezi možná opatření zařadil sjednocení vízové povinnosti sousedních států či zlepšení efektivity unijní agentury Frontex.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) minulý týden uvedl, že svůj slovenský protějšek opakovaně žádal, aby slovenská strana plnila to, co vyplývá z mezinárodních smluv, tedy readmisní dohodu s ČR. To znamená, že v případě, že je zjištěno, že daná osoba přichází ze Slovenska, aby se tam následně vracela. Podle Rakušana se nedosáhlo v tomto směru úspěchů.

Káčer připustil, že Slovensko v tomto ohledu neplní úplně vzorně své povinnosti, nicméně systém readmisních smluv považuje za zastaralý, neboť se uplatňoval hlavně před vznikem schengenského prostoru. Klíčovým problémem podle Káčera je propustnost vnější schengenské hranice a readmisní systém zevnitř Schengenu ven.

Česko podle Lipavského plní readmisní dohodu poctivě vůči Německu, takže se dostalo pod určitý tlak. "Migrace nevzniká v Česku ani na Slovensku, lidé přicházejí z jihu Evropy. Jsme na té trase a nějakým způsobem to musíme řešit bezpečnostně i celoevropsky, abychom zvládali potírat fenomén migrace, a hledat takové řešení, které umožní fungování schengenského prostoru," uvedl.

Lipavský: O dalším balíku protiruských sankcí se v EU nyní debatuje

O dalším balíku protiruských sankcí se nyní vede v Evropské unii debata, do jejího skončení nemá smysl věc více komentovat. Na tiskové konferenci po jednání s Káčerem to řekl Lipavský.

Lipavský považuje za důležité pokračovat v opatřeních proti Rusku, ať už kvůli ilegální anexi ukrajinských oblastí, nebo kvůli válečným zločinům. Ohledně dalších sankcí existuje podle něj několik otevřených otázek.

Státy EU přijaly šest přímých balíků sankcí, poslední sada postihů pak byla schválena v červenci - o té ale představitelé Evropské komise nehovoří jako o sedmém balíku sankcí, nýbrž jako o zpřesnění do té doby přijatých postihů. Tato sada se týkala zákazu dovozu ruského zlata a omezení vývozu produktů, které mohou být využitelné pro vojenské účely. Rozšířily se též postihy proti největší ruské bance Sberbank. Na sankční seznam přibylo i na pět desítek ruských občanů a několik firem.

"Česká republika přišla a podpořila myšlenku zřízení mimořádného tribunálu pro zločin agrese," poznamenal Lipavský. "Dnes nemáme mechanismus, jak jednoznačně právně určit agresi z hlediska toho, jak ji definuje Charta OSN," dodal. Ruské vedení by podle něho mělo za činy vůči Ukrajině nést odpovědnost.

Další zpřísňování sankcí podporuje i Slovensko. Káčer popsal výzvu, kterou přináší útok Ruska na suverénní stát, za obrovskou nejen pro Slovensko, Česko či EU, ale globálně. Vítězství Ukrajiny je podle něj klíčové. "Bez svobodné Ukrajiny bez okupantů nebude v Evropě stabilita," dodal bývalý slovenský velvyslanec v ČR.