Kabinová lanovka na Ještědu začne jezdit od pátku

Liberec - Na vrchol Ještědu v Liberci začne od pátku 8. května po bezmála dvouměsíční nucené pauze jezdit kabinová lanovka. Kvůli pandemii koronaviru se její provoz zastavil v polovině března. Obnovit ho mohou zatím České dráhy jen v okleštěném režimu, kapacitu kabiny lze využít zhruba ze čtvrtiny. Bude omezena na deset lidí, devět cestujících a jednoho průvodčího, řekl dnes ČTK přednosta lanovky Vladimír Štěpán. Jedna kabina může obvykle přepravit až 35 lidí.

"Je to furt lepší, když za den odvezeme třeba 500 lidí než nikoho," řekl Štěpán. Omezení kapacity se podle něj projeví i na jízdním řádu. "Nebudeme jezdit zásadně podle něj, ale i dřív, když bude devět lidí," uvedl přednosta. Obvykle jezdí lanovka v půlhodinových intervalech. Podle přednosty budou pevně dané jen časy dvou přestávek pro průvodčí.

Pro přepravu lanovkou budou zatím platit přísnější hygienická opatření. Mezi ně patří to, že cestující musí mít ústa a nos zakrytá rouškou a k dispozici musí mít před nástupem do kabiny dezinfekci. Sehnat vhodný dávkovač ale podle Štěpána nebylo jednoduché, na trhu jich je nedostatek. "Hygiena nám předepsala dávkovač, kterého by se lidé nemuseli dotýkat. Který se dá ovládat buď nějakou fotobuňkou nebo loktem, to je docela úzký profil. Jeden obchod nám ale slíbil, že ho ve čtvrtek dodá," uvedl Štěpán. Podle něj budou muset navíc dezinfekcí po každé jízdě otřít všechna madla v kabině, jichž se dotýkají cestující. Společně spolu stráví cestující jen několik minut, trať dlouhou 1188 metrů lanovka zvládne asi za čtyři minuty.

Dvoukabinová lanovka na Ještěd patří mezi oblíbené turistické atrakce v Libereckém kraji. Z vrcholu kopce nad Libercem je vidět na Krkonoše, Jizerské hory, Lužické hory, Český ráj a České středohoří. Loni přepravila lanovka zhruba 230.000 lidí, o 65.000 méně než v roce 2018, kdy šlo o druhou nejúspěšnější sezonu od roku 1992. Loňskou statistiku ale zkresluje, že kvůli výměně pohonu nejezdila lanovka od začátku dubna čtvrt roku.

Ještědská lanovka patří mezi nejstarší klasické lanové dráhy, postavila ji v letech 1932 až 1933 na náklady Československých státních drah chrudimská firma František Wiesner. Dolní stanice je v nadmořské výšce 600 metrů, ta horní pod vrcholem Ještědu o 400 metrů výš. V nejvyšším bodě se lanovka dostává 30 metrů nad zem. Kabiny dosahují rychlosti 36 kilometrů za hodinu, patří tak k nejrychlejším v Česku.