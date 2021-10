Kabinet projedná kompenzace cen energií či platnost testů na covid

Praha - Kompenzace vysokých cen energií pro domácnosti či žádost evropskému výboru ohledně snížení, případně zrušení DPH u elektřiny a plynu projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři se budou zabývat i návrhem ministerstva zdravotnictví zkrátit platnost testů na koronavirus a zkrátit karanténu. Opětovně by mohl kabinet schválit i návrh státního rozpočtu na příští rok, který musí znovu projednat kvůli nedávným volbám do Sněmovny. Kabinet návrh schválil na konci září se schodkem 376,6 miliardy korun.

Žádost na snížení DPH na energie z 21 procent na nulu by podle ministerstva financí neměla zásadní dopad na veřejné finance, čtvrtletně je odhadován na jednotky miliard korun. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) zároveň připravuje návrh kompenzace vysokých cen energií. Asi 4,3 milionu domácností by měl odpustit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Činit by to mělo téměř 1500 korun na domácnost na rok. Podle adepta na příštího premiéra Petra Fialy (ODS) má budoucí vládní koalice jiné záměry pokud jde o dopady vzestupu cen energií než vláda Andreje Babiše (ANO).

PCR test by měl nově platit 72 hodin místo sedmi dní a antigenní test jeden den místo současných tří. Ministerstvo zdravotnictví také navrhne ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince. Ukončit karanténu pro lidi po kontaktu s nakaženým koronavirem bude pravděpodobně nově možné po sedmi dnech negativním testem.

Návrh rozpočtu končící Babišovy vlády, který počítá se schodkem 376,6 miliardy korun, dosavadní opoziční koalice ve Sněmovně nepodpoří. Vznikající koaliční vláda chce podle Fialy sestavit nový státní rozpočet na příští rok se schodkem do 300 miliard korun. Česko by tak do příštího roku vstoupilo v rozpočtovém provizoriu, které by trvalo v řádu týdnů až dvou měsíců, uvedl Fiala v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

Na programu má kabinet také poslanecký návrh, který má zavést 27. květen jako významný den, kdy by se připomínal Den útok československého odboje na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zabývat se bude i peněžními dary v humanitárních programech, návrhy na investiční pobídky či zprávou o stavu romské menšiny v Česku v loňském roce. Na programu je i plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na příští rok.