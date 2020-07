K volbám v karanténě je podle Hamáčka třeba změna zákona

Praha - K tomu, aby v říjnových krajských a senátních volbách mohli hlasovat i lidé v karanténě kvůli koronaviru, je podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka třeba změna zákona. Parlament by ji mohl projednat v srpnu či v září ve zrychleném režimu. Uvedl to dnes v Partii televize Prima. V úterý chce na ministerstvu probrat možná řešení se zástupci parlamentních stran.

"Ať uděláme cokoli, tak to bude muset znamenat změnu volebního zákona," uvedl Hamáček. Senát ve středu vyzval vládu, aby nalezla řešení v rámci platných zákonných pravidel. Hamáček ale uvedl, že bude třeba upravit ustanovení zákona, podle něhož lidé v karanténě kvůli zdravotnímu stavu nemohou hlasovat. Zákaz volit by měl zůstat zachován například pro pacienty s otevřenou tuberkulózou, uvedl ministr.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že by bylo možné najít i jiná pravidla. Podobně jako prezident České stomatologické komory Roman Šmucler zmínil možnost dezinfekce hlasovacích lístků. "Řešení existují a my je budeme navrhovat, chceme zachovat volební právo co nejvíce lidem," řekl Vojtěch. Hamáček uvedl, že na návrzích řešení pracuje místo dovolené jeho náměstek Petr Mlsna.

Vojtěch zdůraznil, že v žádném případě nepřipustí odklad voleb. "Já myslím, že my jsme schopni s epidemiology, s hygieniky nastavit pravidla tak, aby se volby konaly," řekl.

Senátor Marek Hilšer z klubu Starostů uvedl, že volební komisaři by mohli ověřovat volbu lidí v karanténě například prostřednictvím QR kódů. Vojtěch dodal, že většina z nich je v preventivní karanténě a skutečně nemocných je méně. Oba se shodli na tom, že situaci mohla vyřešit i korespondenční volba, s jejímž zaváděním prý ministerstvo vnitra příliš váhalo. Hamáček uvedl, že do podzimních voleb se nestihne zavést hlasování poštou. Podle Hilšera je postup ministerstva vnitra skandální. "Pokud bude nějaké velké množství lidí v karanténě a nebudou moct volit, tak v tomto opravdu stát selhal," řekl. Podle Senátu by mělo být schváleno alespoň do sněmovních voleb v příštím roce.

Poslankyně ODS Jana Černochová v debatě na Primě uvedla, že volby se i při epidemii koronaviru uskutečnily v Polsku nebo v Jižní Koreji. Každý z voličů měl k dispozici před volební místností hygienické rukavice nebo pero pro úpravu hlasovacích lístků. Voliči mohli využít i speciálně upravené volební místnosti. Možnost korespondenčního hlasování má podle České televize většina státu v Evropě, výjimkou je vedle ČR Chorvatsko, Řecko, Malta, Kypr a Bulharsko.

Hamáček uvedl, že udělá vše pro to, aby lidé s koronavirem mohli volit. Zároveň ale odmítl připustit, aby kvůli obavě z nákazy k volbám nepřišly statisíce lidí. "Nesmíme vyděsit drtivou většinu voličů, aby nespadla volební účast," dodal.

Volby do krajských zastupitelstev se uskuteční 2. a 3. října společně s prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Hamáček vyloučil, že by kvůli epidemii koronaviru počítal se zákonným odkladem voleb.