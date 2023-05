K vítězství New Jersey pomohli Palát a Vaněček

Brankář týmu New Jersey Devils Vítek Vaněček v utkání play off zámořské NHL proti týmu Carolina Hurricanes, 7. května 2023.

Brankář týmu New Jersey Devils Vítek Vaněček v utkání play off zámořské NHL proti týmu Carolina Hurricanes, 7. května 2023. ČTK/AP/Adam Hunger

New York - Ondřej Palát přispěl ve 2. kole play off NHL gólem a asistencí k výhře hokejistů New Jersey 8:4 nad Carolinou. Devils snížili stav série na 1:2 a k prvnímu bodu pomohl Vítek Vaněček 26 zákroky a asistencí. Florida i díky přihrávce Radko Gudase zdolala Toronto 3:2 v prodloužení, vede 3:0 na zápasy a dělí ji jedna výhra od postupu od finále Východní konference. V dresu poražených připravil jednu branku David Kämpf. Seattle roznesl Dallas 7:2 a vede v sérii 2:1.

New Jersey přežilo v úvodu utkání za bezgólového stavu šanci Martina Nečase, který trefil břevno, a poté spustilo kanonádu. Devils zvýšili ve 21. minutě už na 4:0 z protiútoku, který založil Palát nahozením puku do pásma a z dohrávané akce se prosadil důrazný Nico Hischier. Český útočník se podruhé zapsal do statistik v přesilové hře, když střelou bez přípravy z pravého kruhu uzavřel v 51. minutě skóre.

Vaněček v úvodních dvou zápasech střídal v průběhu hry Akiru Schmida, tentokrát dostal poprvé v sérii důvěru chytat od začátku. Za inkasované góly nemohl. Carolina jej překonala dokone třikrát při vlastním oslabení: ve dvou případech z úniku a jednou z trestného střílení. Český gólman si připsal i asistenci, když za brankou ztlumil nahozený puk pro Johna Marina a po jeho přihrávce upravil z brejku Miles Wood na 6:2.

Hlavním hrdinou New Jersey se ale stal Jack Hughes, který vstřelil dvě branky a další dvě připravil.

Toronto vedlo 1:0 a 2:1. Skóre otevřel z přečíslení dva na jednoho Sam Lafferty, jemuž předložil puk do gólové pozice Kämpf. Druhý gól kanadského klubu vstřelil Erik Gustafsson. Florida vyrovnala trefami Anthonyho Duclaira a Cartera Verhaegheho, od jehož výstroje se odrazila do branky střela Gudase od modré čáry. Zápas rozhodl Sam Reinhart v čase 63:02.

Seattle rozhodl ve druhé třetině, ve které gólovou smrští zlomil bezbrankový stav a ovládl ji v poměru 5:1. Krakeni, kteří hrají play off poprvé v klubové historii, se mohli opět opřít o týmový výkon a o všechny trefy se postaralo sedm různých střelců. Na straně poražených byl Radek Faksa jedním ze čtyř hráčů, který neskončil v záporných číslech ve statistice +/-.

2. kolo play off NHL: Východní konference - 3. zápasy: New Jersey - Carolina 8:4 (3:0, 2:2, 3:2) Branky: 11. a 46. J. Hughes, 6. Meier, 13. McLeod, 21. Hischier (Palát), 26. Severson, 44. Wood (Vaněček), 51. Palát - 22. Aho, 33. Martinook z tr. střílení, 48. J. Staal, 49. Jarvis. Střely na branku: 34:30. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval čtyři branky z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 86,7 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier, 3. Meier (všichni New Jersey). Stav série: 1:2. Florida - Toronto 3:2 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0) Branky: 23. Duclair, 33. Verhaeghe (Gudas), 64. Reinhart - 3. Lafferty (Kämpf), 28. Gustafsson. Střely na branku: 29:24. Diváci: 19.911. Hvězdy zápasu: 1. Reinhart, 2. Duclair, 3. Bobrovskij (všichni Florida). Stav série: 3:0. Západní konference - 3. zápas: Seattle - Dallas 7:2 (0:0, 5:1, 2:1) Branky: 23. Eberle, 24. Wennberg, 27. Soucy, 29. Beniers, 40. Tolvanen, 42. Gourde, 58. Schultz - 33. Marchment, 47. Hakanpää. Střely na branku: 26:26. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Beniers, 2. Grubauer, 3. Soucy (všichni Seattle). Stav série: 2:1.