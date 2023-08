K rodičovské, náhradnímu výživnému či oddlužení se Sněmovna sejde 29. srpna

Praha - Vládní návrhy na růst rodičovského příspěvku, na delší vyplácení náhradního výživného či na zkrácení doby oddlužení projednají poslanci v úvodním kole na schůzi, která začne v úterý 29. srpna dopoledne. Mimořádnou schůzi dnes svolala z podnětu koaličních zákonodárců předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). O svolání ČTK informoval její mluvčí Martin Churavý.

Poslanci se budou na schůzi podle návrhu programu věnovat také třeba zdanění zisků velkých nadnárodních firem a změnám ve státní podpoře penzijního spoření. Návrh programu čítá celkem 12 bodů, jde o 11 zákonů v prvním čtení a o jeden ve druhém čtení, v němž už mohou zákonodárci předkládat pozměňovací návrhy.

Rodičovský příspěvek chce vláda zvýšit o 50.000 korun na 350.000 korun. Růst se má týkat dětí narozených od začátku příštího roku. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí vzhledem k míře inflace razantnější růst dávky až na 400.000 korun. Náhradní výživné by stát mohl dětem neplatičů vyplácet podle novely místo nejvýše dvou let až čtyři roky.

Doba oddlužení by se měla zkrátit podle vládního návrhu z nyní základních pěti let na tři roky pro všechny dlužníky. Oddlužení je jednou z možností řešení úpadku. Navrhované změny vycházejí z příslušné evropské směrnice a měly by proces zpřístupnit širšímu okruhu lidí z řad podnikatelů i spotřebitelů.

Možnost danit zisky velkých nadnárodních firem, které sídlí v zahraničí, ale působí i v Česku, by měl přinést zákon o dorovnávací dani. Má zajistit jejich minimální patnáctiprocentní zdanění. Výnos pro státní rozpočet by mohl být až šest miliard korun.

Navrhované změny ve státní podpoře penzijního spoření spočívají zejména ve zvýšení prahu pro čerpání státního příspěvku i maximální jeho výše, u nových smluv se prodlouží minimální doba spoření z pěti na deset let. Debatu už vyvolal připojený záměr zpoplatnění předčasného splacení hypotéky mimo situace vymezené zákonem. Banky by mohly žádat po klientovi až dvě procenta z nesplacené jistiny.

Poslanci by měli projednat na schůzi také například předlohu k omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu. V návrhu programu je rovněž norma o zrušení Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, jehož hlavní činností je regulace přístupu k železnici.

Řádná sněmovní schůze začne v úterý 5. září. Návrh jejího programu posoudí organizační výbor ve čtvrtek. V týdnu na přelomu srpna a září se mají scházet podle plánu práce dolní komory odborné výbory. Budou se zabývat zejména takzvaným konsolidačním balíčkem, který má pomoci zlepšit situaci veřejných financí.