K prodloužení nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek

Praha - K další vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek dopoledne. Schůzi svolal na 10:30 její předseda Radek Vondráček (ANO). Menšinový kabinet ANO a ČSSD chce stav nouze dalších 30 dnů do úterý 27. dubna. Podporu pro návrh nyní v dolní komoře nemá.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Opoziční strany dostaly od vlády podklady k žádosti v pondělí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že přísná opatření je třeba udržet nejméně do Velikonoc, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okresu.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Loni na jaře trval kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Celkem byl dosud vyhlášen na 241 dnů.

Koalice Spolu prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a lidovců prodloužení nouzového stavu, jak o něj žádá menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD kvůli pokračující epidemii koronaviru, v pátek nepodpoří. Žádá postupný návrat žáků do škol od 12. dubna a zrušení zákazu pohybu mezi okresy. "Je třeba udělat rychlou úpravu opatření, je třeba zrušit zákaz pohybu mezi okresy, je třeba zajistit podmínky pro návrat dětí do škol," uvedl po společném zasedání poslanců ODS, TOP 09 a lidovců předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Koalice vyzvala kabinet, aby přijal jí vypracovaný a aktualizovaný plán rozvolnění a začal ho realizovat. Podle plánu by například od 29. března neměl být omezen volný pohyb osob mezi okresy či kraji a měl by platit stav pandemické pohotovosti. Od 12. dubna by se postupně mohli navracet žáci do škol. Restaurace by mohly otevřít zahrádky do 23:00 při dalších omezeních nejdříve 10. května, vybrané maloobchody a služby by mohly fungovat od zhruba 19. dubna.

Alespoň čtvrtinu kapacity by mohly divadla a kina otevřít divákům nejdříve 10. května, muzea, galerie, hrady, zámky či památky by se mohly pro omezené množství lidí otevřít s využitím testování. Sportovní soutěže by od stejného data mohly fungovat při režimových opatřeních. Chirurgické roušky by mohly nahradit respirátory ve frekventovaných místech zhruba na začátku června.

Koalice Spolu také požaduje projednání v pondělí zveřejněné zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu o nákupech ochranných pomůcek na počátku epidemie v minulém roce plénem Sněmovny. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové v této souvislosti není možné prodlužovat nouzový stav, za kterého je možné nakupovat bez soutěží.

STAN nechce, aby nouzový stav trval celých dalších 30 dní

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) trvá na tom, že by nouzový stav kvůli covidu-19 neměl trvat celých dalších 30 dnů, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle Starostů by se měl upravit zákaz cestování mezi jednotlivými okresy tak, aby bylo možné cestovat na vlastní chaty. Kontroly by se pak měly zaměřit na dodržování karantény, uvedl Rakušan.

Kabinet v pondělí schválil žádost poslancům, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil až 27. dubna. Starostové však odmítají, aby Sněmovna dala kabinetu dalších 30 dní. "Vládě by to dalo možnost 30 dnů uplatňovat v podstatě jakákoliv opatření, která se dotýkají nejzákladnějších práv," vysvětlil Rakušan. Vyzdvihl v té souvislosti nedávno schválený pandemický zákon a jeho požadavek, aby kabinet opatření a vývoj epidemie hodnotil ve Sněmovně jednou za 14 dní.

Starostové chtějí ve středu na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhovat, aby lidé mohli cestovat mimo okres do vlastních rekreačních objektů. Jako kompromis připouští i to, že by se v takovém případě museli při případné kontrole prokázat negativním testem na covid-19. Mnohdy zbytečná represe by se podle STAN měla zaměřit na to, aby lidé dodržovali podmínky izolace a karantény.

STAN kritizuje, že se Babiš s opozicí schází vždy na poslední chvíli před hlasováním o nouzovém stavu, ale schůzky se nekonají i průběžně. "Nejsme žádní fanatičtí rozvolňovači, jsme schopni dojít kompromisu. Vláda ho musí zdůvodnit a neschovávat se za 30 dnů nouzového stavu, které využije k tomu, že se s námi zase bude bavit na poslední chvíli," konstatoval Rakušan. Odmítl populistická řešení, která by mohla stát lidi životy.

Piráti se o nouzovém stavu rozhodnou po schůzkách se členy vlády

Piráti se o svém hlasování o žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu rozhodnou až později tento týden po schůzkách s premiérem Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Janem Blatným a dalšími členy vlády. Předseda strany Ivan Bartoš dnes novinářům ve Sněmovně řekl, že strana podporuje především racionální podobu opatření proti covidu-19.

Nouzový stav končí 28. března, kabinet v pondělí požádal o to, aby trval do 27. dubna. "Budeme o tom jednat s ministry, panem ministrem Blatným, ve středu s premiérem Babišem. O nouzovém stavu se budeme rozhodovat až poté, co skončí všechna tato jednání," řekl novinářům Bartoš. Za prioritu označil návrat dětí do škol či dořešení otázky kompenzací pro podnikatele. Piráti dál prosazují zvýšení příspěvku na testy ve firmách a zvýšení frekvence testování.

Stát se podle Bartoše musí soustředit i na zvýšení funkčnosti infrastruktury očkování proti covidu-19. Víc se mají zapojit praktičtí lékaři, Piráti také předkládají poslanecký návrh, aby se očkovalo v lékárnách. "Lékárny by se mohly zapojit dobrovolně, lékárníci by museli absolvovat zaškolení," přiblížil obsah předpisu pirátský poslanec Petr Třešňák. V lékárnách by se podle něj měli očkovat hlavně lidé, kteří netrpí závažnými chorobami.

Opatření proti šíření epidemie by se podle Pirátů měla racionalizovat. "Měla by se zachovat nebo posílit ta, která fungují, jako například testování ve firmách. A měla by se zrušit nebo změnit ta nelogická, například povinnost nosit roušky v zastavěné oblasti, když nikoho nepotkáte," konstatoval Bartoš.

SPD nepodpoří další prodloužení nouzového stavu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nepodpoří další prodloužení nouzového stavu. Stanovisko poslaneckého klubu dnes na tiskové konferenci ve Sněmovně zopakoval předseda hnutí Tomio Okamura. Plošná opatření podle něj nejsou řešením, vláda žádá pouze o další prodloužení nekonečného lockdownu, míní. Opět vyzval ministry zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), vnitra Jana Hamáčka a zahraničí Tomáše Petříčka (oba ČSSD) k rezignaci.

Pro SPD je nepřijatelné, že by i přes velikonoční svátky měl platit zákaz volného pohybu osob mezi okresy. Právě k prodloužení tohoto opatření potřebuje kabinet nouzový stav. Poslance vláda žádá, aby stav nouze v Česku místo 28. března skončil 27. dubna. Podle Okamury je důležité chránit pouze rizikové skupiny, otevřít maloobchod a školy. Vláda ve Sněmovně podporu pro prodloužení nouzového stavu vyjednanou nemá.

SPD navrhne na pořad aktuální schůze Poslanecké sněmovny mimořádný bod k ukončení nouzového stavu a rekonstrukci vlády. Projednat chtějí poslanci hnutí také výsledek kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého ministerstva zdravotnictví a vnitra dostatečně nespolupracovala při nákupech ochranných prostředků a zdravotnického materiálu, což mělo za důsledek chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě materiálu. Ministerstva vnitra a zdravotnictví uvádějí, že důležitá byla hlavně rychlost získání pomůcek.

NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu od 1. ledna do 31. srpna 2020 za 8,5 miliardy korun. Například ceny respirátorů se při nákupech ministerstev pohybovaly od několika desítek až po stovky korun za kus. "Je potřeba prošetřit, kdo to nakupoval, co to bylo za firmy," řekl Okamura. "Potvrdilo se, že vláda nehospodaří řádně s veřejnými prostředky," dodal.

Předseda hnutí též zkritizoval pondělní rozhodnutí vlády, podle kterého budou policisté spolu s hygieniky kontrolovat dodržování covidových karantén a izolací. Hamáček podle něj zavádí s vládou policejní stát.

KSČM nechá posoudit prodloužení nouzového stavu širším vedením

Výkonný výbor KSČM doporučí poslancům ve středu, jak se postavit k hlasování o prodloužení nouzového stavu. Jeho členové dostali materiály o epidemii od ministerstva zdravotnictví, na jejich základě zváží postup. Novinářům to po jednání sněmovního výboru KSČM řekl jeho předseda Pavel Kováčik. Osobně dá na doporučení širšího vedení. Jeho kolegyně Hana Aulická Jírovcová uvedla, že bude hlasovat proti prodloužení nouzového stavu.

"Pro mne osobně je 14 dnů daleko schůdnějších," uvedl Kováčik na dotaz, zda komunisté budou usilovat o zkrácení doby, o kterou chce vláda stav nouze prodloužit. Vláda žádá o 30 dnů. Podle Kováčika "je čím dál tím méně pravděpodobné", že komunisté návrh podpoří. Jírovcová zmínila mezi překážkami, jak je cítí, například uzávěru okresů. Před hlasováním počítají lídři klubu, že jim situaci shrne Zdeněk Ondráček, který komunisty zastupuje v krizovém štábu.

Poslanci ČSSD podpoří 30 dní stavu nouze, či kratší kompromis

Poslanci vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní, mohli by ale hlasovat i pro kratší kompromis, pokud bude dávat smysl. Novinářům to dnes řekl místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý. Pokud se podaří udržet stávající vývoj epidemie, cílem by mohl být návrat dětí do škol od druhé poloviny dubna a květnové otevírání obchodů i služeb, uvedl.

Kabinet žádá poslance, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil 27. dubna. "Jsme připraveni prodloužení o 30 dní podpořit, ale pokud bude debata o kratší době, která bude dávat smysl, tak jsme připraveni podpořit i toto," shrnul po dnešním jednání poslaneckého klubu ČSSD jeho postoj Veselý.

Podobně jako v pondělí vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček zmínil Veselý, že Česko kopíruje opatření Portugalska z doby před zhruba dvěma měsíci. "Pokud chceme uspět, musíme tu cestu dokončit," doplnil. Předčasné rozvolnění pravidel by aktuálně znamenalo spíš následování příkladu Polska, kde se nyní situace zhoršuje.

Pokud budou opatření v nynější podobě platit alespoň další dva týdny, vývoj by mohl dovolit začít vracet od druhé poloviny dubna děti do škol, míní Veselý. Podle portugalského modelu by pak zhruba v květnu mohly být na řadě obchody a po nich služby, dodal.