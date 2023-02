K předvídatelnosti chodu Sněmovny by přispělo omezení obstrukcí, zní z koalice

Praha - K vyšší předvídatelnosti jednání Sněmovny by přispělo omezení zneužívání obstrukcí, zní od špiček koaličních klubů k výzvě skupiny poslankyň a poslanců k úpravám chodu dolní komory tak, aby bylo možné lépe sladit pracovní a rodinný život. Například předseda lidovecké frakce Marek Výborný ale také upozornil na to, každý kandidát, jenž se o místo v dolní komoře uchází, musí předem počítat s tím, že práce poslance není činnost podle zákoníku práce.

Signatáři výzvy žádají podle serveru Seznam Zprávy například větší předvídatelnost mimořádných schůzí, povinnou, aspoň osmihodinovou přestávku na spánek při nočních jednáních a uzpůsobení plánu práce Sněmovny tak, aby vyšel vstříc zákonodárcům s dětmi ve střídavé péči. Výzva, kterou obdrželi předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) a šéfové koaličních poslaneckých klubů, pochází podle informací ČTK už z loňského září. Loni poslanci jednali v noci šestkrát, zatímco za celé minulé volební období dvakrát.

K sepsání výzvy vedly podle její spoluautorky Lucie Potůčkové (STAN) obstrukce, náměty vycházely i ze zahraničních zkušeností. "Styl jednání Sněmovny v ČR je v mnoha ohledech unikátní, ale bohužel nikoli v dobrém smyslu slova," řekla ČTK poslankyně. Ve Sněmovně by podle ní mělo být zastoupeno celé spektrum společnosti, včetně rodičů nezaopatřených dětí. "Pokud budou chybět rodiče nezaopatřených dětí, nebude nikdo řešit problémy, jimž čelí," podotkla další z autorek výzvy Marie Jílková (KDU-ČSL) ."Opravdu to není o lenosti nebo nechuti pracovat," zdůraznila Potůčková. Změny jednacího řádu k omezení obstrukcí jsou podle ní potřebné, ale bude složitější je prosadit, míní.

Předseda klubu TOP 09 Jan Jakob podotkl, že letos se Sněmovna vrátila k šestitýdennímu cyklu jednání. Sudý počet týdnů v harmonogramu patřil k jednomu z námětů výzvy, kterou podepsaly podle Seznam Zpráv tři desítky poslankyň a poslanců. "Klíčová je změna jednacího řadu tak, aby nemohlo docházet ke zneužívání obstrukcí opozicí jako doposud. To je pro chod Sněmovny a předvídatelnost jejího jednání to nejzásadnější," řekl ČTK Jakob. Vládní tábor chce například omezit přednostní řečnická práva i možnosti předkládání změn programu schůzí. Rozšířit by se mohla doba vymezená na finální schvalování zákonů.

Rovněž podle Výborného by změny jednacího řádu k omezení možností opozičních obstrukcí vedly ke zvýšení předvídatelnosti jednání dolní komory. Je ale spíše skeptický k tomu, že by se výzvu "za přívětivější podmínky jednání Poslanecké sněmovny" podařilo zcela naplnit. "Realita práce poslance je bohužel hodně těžko slučitelná s ideálním přístupem k rodinnému životu," řekl ČTK Výborný, jenž podpořil iniciativu ke zřízení dětské skupiny přímo v dolní komoře pro poslance i zaměstnance.

Předseda klubu ODS Marek Benda pokládá výzvu za užitečnou, mluví o hledání "nějaké střední cesty". "Všichni bychom byli rádi, kdyby Sněmovna fungovala předvídatelnějším způsobem. Jenom pokud chce dnešní silná opozice v nějaké otázce zahájit obstrukce, neumíme jí v tom zabránit. A úkolem vládních poslanců je prosadit vládní agendu, to je nepochybné," sdělil ČTK Benda.

Další výrazné opoziční obstrukce Sněmovnu čekají zřejmě příští týden. Poslanci by měli mimořádně schvalovat sporný vládní návrh na omezení zvláštní červnové valorizace penzí.