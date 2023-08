K pravidlům pro nakládání např. s kratomem se vláda postaví asi neutrálně

Praha - Navrhovaná pravidla pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC vláda před zákonodárci možná nepodpoří, ale ani neodmítne. Podle vládních legislativců se poslanecká novela potýká s nedostatky až ústavně-právního charakteru, které by se měly při jejím dalším projednání napravit, aby byla vůbec použitelná. Kabinet by proto mohl k předloze podle podkladů pro středeční schůzi zaujmout neutrální stanovisko.

Novela skupiny poslanců z koaličních stran a opozičního ANO například zakazuje prodej takových výrobků dětem a prostřednictvím automatů. K dostání by mohly být výhradně ve specializovaných prodejnách, v případě prodeje on-line by prodejce musel ověřit kupujícího, jako je tomu například u alkoholu a u tabákových výrobků. Přes internet by nebyl možný přeshraniční prodej výrobků s psychoaktivními účinky, vývoz by podléhal povolení.

Vláda podle předběžného stanoviska snahu o regulaci obecně podporuje. Nesoulad s ústavním pořádkem ale legislativci vidí například v procesu řízení při povinné registraci výrobců a prodejců. Zpochybnili návrh, aby registrujícím místem byl úřad vlády, doporučili ministerstvo zdravotnictví, kterému přísluší agenda návykových látek. K registraci by se vázal poplatek až 100.000 korun. Podle vládních právníků jeho výše neodpovídá jiným obdobným poplatkům a navíc by nebylo podle nich důvodné, aby musel být hrazen za každý kalendářní rok. Přiklonili se ke standardnímu jednorázovému poplatku. Navrhovaná regulace podle legislativců navíc nemusí být v souladu s evropským právem o nových potravinách.

Předloze vytkli vládní právníci také nejednoznačné vymezení látek s psychoaktivními účinky jako těch, které vykazují "nízké riziko" záporných zdravotních nebo sociálních dopadů. Nejasně stanovené jsou podle nich i kontrola kvality výroby a další záležitosti. Patří mezi ně podle podkladů trestní postihování prodeje výrobků s psychoaktivními účinky dětem, nikoli už bezplatné poskytnutí.

Látky jako kratom mohou mít v malém množství léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumují. Prodávají se jako oleje, tinktury, tablety či prášek. Ministerstvo zdravotnictví už navrhovalo jejich zákaz kvůli dostupnosti dětem. Vláda však v červenci nezařadila kratom ani kanabinol HHC na seznam zakázaných látek. Odborníci doporučovali stanovit pro prodej a kontrolu takovýchto substancí jasná pravidla.

Novela předpokládá vznik dvou seznamů pro látky s psychoaktivními účinky. Jeden by se týkal látek, které by bylo možné uvádět na trh se zákonnými omezeními. Druhý by se týkal látek s neznámým rizikem pro zdraví. Mohly by se využívat jen pro výzkumné účely. Seznamy by stanovovala vláda svým nařízením. V případě objevení se nových látek by se tak nemusel měnit zákon.