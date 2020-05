K plnému zotavení ekonomiky bude podle šéfa Fedu asi nutná vakcína

Washington - K tomu, aby se americká ekonomika plně zotavila z dopadů pandemie, bude zřejmě nutná vakcína proti koronaviru. V pořadu Face the Nation televizní sítě CBS to řekl šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell. Je tedy podle něj pravděpodobné, že proces zotavení se protáhne hluboko do příštího roku.

"Ekonomika se zotaví. Možná to nějakou dobu potrvá..., mohlo by se to protáhnout až do konce příštího roku. To opravdu nevíme," řekl Powell v pořadu, který je součástí širšího zpravodajského bloku 60 Minutes a který bude v celém znění odvysílán až dnes večer.

"Za předpokladu, že nepřijde druhá vlna koronaviru, tak si myslím, že se dočkáme stabilního oživení ekonomiky ve druhé polovině tohoto roku. Aby se ekonomika plně zotavila, budou lidé muset mít naprostou důvěru, což bude možná až s příchodem vakcíny," dodal Powell.

Fed od začátku pandemie, tedy zhruba od poloviny března, zavedl několik programů, které mají ekonomiku podpořit. Cílem je pomoct podnikům a zajistit fungování finančních trhů, které po zavádění omezujících opatření ve snaze zastavit šíření koronaviru prudce klesly. Fed se snaží zabránit lavině firemních i osobních bankrotů.

Šéfové Fedu rozhovory na celostátních televizních kanálech neposkytují často. Od začátku krize, tedy zhruba za poslední dva měsíce, se ale Powell v podobném rozhovoru objevuje už podruhé.

Mezinárodní měnový fond (MMF) předpovídá, že americká ekonomika letos kvůli koronaviru vykáže propad o 5,9 procenta po loňském růstu o 2,3 procenta. Na příští rok měnový fond očekává růst hrubého domácího produktu (HDP) Spojených států o 4,7 procenta.

V americké ekonomice, kde je dominantní sektor služeb, se od poloviny března ocitlo bez práce více než 36 milionů lidí, což nemá obdoby. Opatření proti šíření koronaviru totiž doléhají hlavně na služby, jako jsou restaurace, hotely a navazující profese.