K osmdesátinám Ivana Mládka vycházejí jeho staré písně, nové nechystá

Praha - Skladatel, textař, hráč na banjo, zpěvák, spisovatel a scenárista Ivan Mládek, který 7. února oslaví 80. narozeniny, nechystá vydání nových nahrávek. Vydavatelství Supraphon jeho jubileum připomíná výroční reedicí dvou alb jeho Banjo Bandu z let 1976 a 1977. Mládek využil koncertní pauzy v době protipandemických opatření a natočil s Banjo Bandem na vinyl s názvem Poslední křeč své starší písně. Řekl to v rozhovoru s ČTK.

"Nostalgicky jsme se vrátili k 15 našim nejfrekventovanějším písničkám," uvedl Mládek. "Myslím si, že až srovnáme tyto naše poslední stařecké nahrávky se supraphonskými reedicemi, že moc velký rozdíl neshledáme. Před 50 lety jsme si totiž dali soudružský závazek za žádnou cenu se nevyvíjet - a jsem rád, že jsme ho splnili na 100 procent," dodal.

Mládek, který je autorem více než 400 písní, žádné nové skladby nechystá. "Natočili jsme už toho moc. Nepřehledně moc, stovky písní. Už asi 20 let nic nepíšu ani neskládám. Už tak se stává, že občas někde zaslechnu Banjo Band a tu nahrávku vůbec nepoznávám. Ani muziku, ani text, ani sebe nepoznávám. A to s mozkem zatím nic nemám. Prý. Využívám ho jen k vymýšlení obrazových námětů," podotkl.

U příležitosti svých narozenin Mládek naplánoval pražské koncerty, které by se měly uskutečnit 24. února v Kulturním domě Barikádníků a 23. března v Divadle Broadway.

"Co jsem slyšel, tak vystoupení v KD Barikádníků jisté není, ale koncert v divadle Broadway se snad uskuteční - pokud se nepřežene po Příkopech tornádo a nebo se neprobudí Petřín a nezačne chrlit lávu. Po zatopené Praze by mě to asi už moc nepřekvapilo. Návštěvníci koncertů kromě mého průvodního slova a exhibice našich komiků uslyší staré písničky Banjo Bandu skoro přesně v provedení a skoro na stejné umělecké, pro někoho neumělecké úrovni jako na prvních elpíčkách," řekl.

Mládek, který vystupuje od roku 1966 s různými soubory z oblasti jazzu a country music, je znám především hrou na banjo. "Na vlastní uši jsem tenhle nástroj poprvé slyšel ve 14 letech u nás na chatě v Babicích u Říčan. Ten zvuk mě naprosto uchvátil a hned druhý den jsem se začal po nějakém levném banju pídit," uvedl před časem pro Akustický magazín.

Autor mnoha hitů, jehož skladbu Jožin z bažin do repertoáru svých pražských koncertů zařadila i slavná americká metalová kapela Metallica, žádnou ze svých písní nepovažuje za svoji nejoblíbenější. "Už jsem to několikrát řekl, že mám všechny svoje písničky stejně rád, protože mi nečekaně umožnily živit se celý život muzikou. Jenom s brnkáním na banjo a bez písniček by se mi to nepodařilo," podotkl.

Mládek působil ve skupinách Storyville Jazz, K.T.O., White Stars a Mustangové, od počátku 70. let pak s vlastní kapelou Banjo Band. Vedle hudby píše humoristické povídky, recesistické pohádky a scénáře, maluje humorné obrazy a kreslí vtipy.