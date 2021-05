K očkování proti covidu-19 se mohou hlásit všichni nad 30 let

Praha - K očkování proti covidu-19 se může ode dneška jen na základě věku hlásit více než sedm milionů Čechů. O půlnoci byla spuštěná registrace i pro lidi ve věku 30 až 34 let, kterých je přes 722.000. Alespoň jednu dávku vakcíny už dostalo asi 66.000 z nich, přednostně se totiž mohli nechat naočkovat zdravotníci, učitelé a další vybraná povolání nebo chronicky nemocní. Od 1. června by se už mohli začít hlásit lidé nad 16 let, tedy všichni, pro které jsou vakcíny v současné době schválené.

Podle dat o očkování do pondělí je už očkováno nebo se k vakcinaci registrovalo asi 46 procent lidí ve věku 40 až 44 let, kteří se začali hlásit minulý týden. Postupně s věkem podíl registrovaných stoupá, protože se mohli začít dříve hlásit. U lidí ve věku 60 až 64 let je registrováno téměř 69 procent a asi 60 procent už alespoň jednu dávku očkování obrželo. Stejně jako přes tři čtvrtiny starších 70 let.

Podle odborníků je pro navození kolektivní imunity potřeba, aby se nechalo očkovat alespoň 70 procent populace, tedy přibližně 7,5 milionu lidí. Za skoro pět měsíců od začátku vakcinace podali zdravotníci očkovací látku 3,5 milionu lidí, tedy zhruba třetině. Na první dávku nebo přidělení termínu očkování čeká asi 850.000 osob.

Očkování je spolu s negativním testem a lhůtou 180 dní od prodělání nákazy způsobem, jak mohou lidé prokázat svou bezinfekčnost. U očkování nově stačí 21 dní od první dávky, což někteří odborníci kritizovali. Takové potvrzení je třeba pro účast na hromadných akcích nebo při využívání některých služeb. U sebe ho musí mít také hosté restauračních zahrádek, provozovatelé je ale nemusí kontrolovat.