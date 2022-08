K ochraně manželství jako svazku muže a ženy vláda zaujala neutrální postoj

Praha - K poslanecké iniciativě na ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy zaujala dnes vláda neutrální stanovisko, řekl novinářům po zasedání premiér Petr Fiala (ODS). Vysvětlil to tím, že kabinet nechává v otázkách týkajících se hodnot a etiky prostor pro to, aby poslanci i členové vlády hlasovali podle svých hodnot či víry. Ve Sněmovně už je také předloha jiné poslanecké skupiny na uzákonění možnosti uzavírání manželství lidmi stejného pohlaví, také u ní zaujala vláda neutrální postoj.

Kabinet obdržel k ústavní předloze v připomínkovém řízení devět záporných stanovisek a tři kladná. Dalších sedm institucí se k novele postavilo neutrálně. Některá ministerstva poukázala na to, že případné přijetí úpravy je záležitostí politického rozhodnutí. Fiala dnes řekl, že kabinet zaujal neutrální stanovisko. "Odpovídá to našemu postoji, který jsme opakovaně deklarovali, že u těchto otázek, které se týkají hodnot a etiky, ponecháváme na každém poslanci i členu vlády, jaké má k tomu stanovisko na základě hodnot, víry a věcí, kterým věří," vysvětlil premiér.

Návrh na úpravu listiny základních práv a svobod podala skupina pěti desítek poslanců z vládních KDU-ČSL, ODS a TOP 09 a z opozičních ANO a SPD v čele s lidovcem Markem Výborným. Účelem je podle předkladatelů doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy.

Autoři poukazují na historické zakotvení manželství jako v zásadě trvalého svazku jednoho muže a jedné ženy zejména v evropském civilizačním okruhu. "Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, a zvláště pak přivést na svět další generaci a vychovat ji," stojí v důvodové zprávě.

Předloha by měla podle autorů také zabránit "neuváženým legislativním či výkladovým experimentům, které by se jinak potenciálně mohly podústavní právní úpravy manželství dotknout". Nynější definici manželství je třeba podle nich chránit před "ohrožením ze strany snah o její zpochybnění či přetvoření".

Návrh změny občanského zákoníku o možnosti manželství pro homosexuály podepsal vždy jeden poslanec z pěti klubů, a to vládních STAN, TOP 09, Pirátské strany, ODS a opozičního ANO. Kabinet se postavil k předloze už dřív neutrálně. Zatímco k uzákonění manželství homosexuálů by v obou komorách stačila prostá většina hlasů, pro ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy by se musela vyslovit třípětinová většina.

V minulém volebním období poslanci rozjednali obě předlohy v listopadu 2018. Debatovali o nich souběžně, do druhého čtení je poslali v dubnu 2021. Dál schvalování těchto novel do konce volebního období nepostoupilo. Strany vesměs nechávají v takových záležitostech svým poslancům volné hlasování.

Fiala uvedl, že někteří členové kabinetu i vládních stran se podepsali pod oba návrhy. "Pokud můžu mluvit za ODS, platí to, co jsme vždy zastávali a bývá pravidlem i u politických stran v zahraničí, že každý poslanec má svobodné volné hlasování podle svého přesvědčení," dodal.