K liberalizaci trhu s konopím jsou lidovci opatrní, chtějí nejprve věcný záměr

Praha - Lidovci chtějí o návrzích k liberalizaci trhu s konopím diskutovat, než bude připraven podklad pro hlasování vlády. Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila požádali o vypracování věcného návrhu zákona, až následně by pak mělo vzniknout paragrafované znění nového předpisu. Novinářům to řekl předseda strany a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. S Vobořilem o plánovaných změnách jednali lidovečtí poslanci v úterý.

"Není to tak, že je těsně před tím, než se předloží paragrafované znění, že by vláda měla rozhodovat za měsíc, za dva, za tři," uvedl Jurečka. Dodal, že lidovci jsou k záměru velmi obezřetní. "Jsme na začátku cesty, nemůžeme říct, že by všechny parametry byly vydiskutovány a že by bylo jasno," konstatoval k tématu, které je vlastní koaličním Pirátům.

Vobořil informoval o přípravě návrhu začátkem září. V polovině měsíce pak Piráti představili analýzu, podle které by mohl po legalizaci užívání konopí stát ročně získávat na daních 650 milionů až 1,8 miliardy korun. Ve studii navrhují různé možnosti regulace trhu s marihuanou včetně povinné registrace uživatelů. Podle pirátské poslankyně Kláry Kocmanové návrhy cílí na omezení černého trhu a přístupu mladistvých ke konopí. V možnostech regulace trhu se inspirovali v USA, kde je pro prodej potřeba licence, v Kanadě, kde je zakázaná reklama a zároveň běží informační kampaně ke snižování škod, a v Uruguayi, která zavedla registr legálních uživatelů.

Podle vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování Jany Michailidu jde ale jen o prvotní návrh, který ještě bude procházet politickou diskusí. Registr podle ní umožní regulovat množství za měsíc, které si bude možné koupit, nebo kontrolovat, že je věk nakupujících vyšší než 18 let.

V ČR je povoleno užívání konopí pro léčebné účely, může ho předepsat asi 200 lékařů, nejčastěji pacientům s rakovinou nebo roztroušenou sklerózou, případně na neutišitelnou bolest. Podle údajů Státní agentury pro konopí pro léčebné použití ho loni mělo předepsáno 4600 pacientů, jejich počet se zvyšuje, meziročně jich přibylo asi o čtvrtinu. Nelegálně užívá marihuanu podle odhadů asi 125.000 lidí. Legální drogy jsou rozšířené mnohonásobně víc.