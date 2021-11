K hokejistům Sparty se vrací kouč Hořava, znovu doplní Jandače

Praha - Na střídačku hokejové Sparty se vrací trenér Miloslav Hořava, který u týmu působil v minulé extraligové sezoně. Opět doplní Josefa Jandače, s nímž vytvoří rovnocennou dvojici. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

Šedesátiletý Hořava po minulé sezoně ve Spartě trochu nečekaně skončil. K mužstvu se opět připojí v pátek. V dnešním zápase v Litvínově, ve kterém se Pražané budou snažit ukončit sérii sedmi porážek a vylepšit deváté místo v tabulce, povede tým Jandač s asistenty Jaroslavem Hlinkou a Tomášem Hamarou.

"S Milošem jsme byli v kontaktu už delší dobu. Měli jsme velký zájem, aby u nás nadále působil. Jsme moc rádi, že se rozhodl pokračovat v rozdělané práci a opět utvoří rovnocenný tandem s Josefem Jandačem," uvedl sportovní ředitel Petr Ton.

Hořava s Jandačem převzali Spartu v loni v únoru, kdy nahradili odvolaného německého kouče Uweho Kruppa. Nejprve byl hlavním koučem jmenován Hořava, který si k sobě jako spolupracovníka vybral Jandače. Tým pod jejich vedením skončil v základní části třetí, play off bylo poté kvůli pandemii koronaviru zrušeno. V minulé sezoně dovedli Spartu k vítězství v základní části, v play off tým postoupil do semifinále, v kterém prohrál 3:4 na zápasy s Libercem.

Následně se Hořava i přes zájem klubu o jeho služby rozhodl na střídačce skončit s tím, že se chce pokusit najít uplatnění v zahraničí. Po stážích ve Švédsku se opět dohodl na spolupráci se Spartou. "Než jsem se se Spartou dohodl, seděli jsme spolu s Pepou Jandačem. V uplynulém angažmá jsme si skvěle rozuměli a bavilo mě s ním spolupracovat," uvedl Hořava, který by opět měl mít na starosti zejména obránce.

Staronová trenérská dvojice Jandač - Hořava povede Pražany poprvé v nedělním zápase 23. kola v Brně.