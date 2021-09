K dřívějším penzím v náročných profesích se vláda postavila neutrálně

Praha - Neutrální stanovisko zaujala vláda na dnešním jednání k poslaneckému návrhu ČSSD na dřívější odchody do starobního důchodu pro lidi v náročných profesích. Na twitteru o tom informovala ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Sociální demokraté dnes označili předpis za jednu z priorit, které chtějí ještě do voleb prosadit v Poslanecké sněmovně.

Důchodová novela předpokládá, že pracovníci v náročných povoláních by mohli odejít do penze bez sankce až o pět let dříve. Základní pravidlo by se řídilo zásadou, že za 10 let náročné profese by se snížil věk pro odchod do důchodu o rok, uvedla dnes na tiskové konferenci ČSSD Maláčová. Zaměstnavatel by hradil za každého takového zaměstnance o pět procent vyšší odvody. "Vláda k tomu dala neutrální stanovisko," doplnila ministryně na twitteru při jednání vlády.

Obdobnou předlohu podali sociální demokraté již dříve, Sněmovna ji dosud neprojednala. Nyní zahrnuje také zdravotnické záchranáře a záchranáře horské služby. Možnost předčasného důchodu pro ně prosadili v jiné novele poslanci ANO. Ukázalo se však, že ustanovení nebude možné v praxi využít a žádosti bude správa sociálního zabezpečení zamítat.

Kabinet ve svém stanovisku uvedl, že zásadní změny v důchodovém pojištění by měla předkládat vláda. Podle podkladů se měl také pozastavit nad tím, že výběr náročných profesí vychází z předpisů o ochraně veřejného zdraví, jejichž smysl je jiný.

Účinnost předlohy předkladatelé navrhli od roku 2023. Odhadli, že v prvních letech by dodatečné výdaje státu činily desítky až nízké stovky milionů korun, následně kolem dvou miliard korun ročně. Dodatečné příjmy z vyšších odvodů by představovaly kolem 1,3 miliardy korun za rok.

Sociální demokraté chtějí, aby novelu Sněmovna schválila zrychleně už v úvodním kole. Není však jisté, zda ji zvládnou prosadit do programu zářijové schůze Sněmovny.