K Bidenovi putují gratulace českých politických lídrů

Praha - I když prezident Spojených států Donald Trump dosud neuznal výsledky voleb nové hlavy USA, lídři české politiky stejně jako další evropští a světoví politikové pogratulovali Joeu Bidenovi k vítězství v souboji s Trumpem. Od nové administrativy očekávají utužování česko-amerických vztahů a transatlantické spolupráce. Podle prezidenta Miloše Zemana američtí voliči vyjádřili vůli ke změně a ocenili služby, které občanům Spojených států Biden přinesl v minulosti.

Český prezident v blahopřejném dopise zveřejněném na facebooku také uvedl, že věří ve spolupráci, nikoli ekonomické restrikce USA vůči Evropě, se kterými dlouhodobě a hluboce nesouhlasí. Premiér Andrej Babiš (ANO) na sociálních sítích napsal, že se těší na všestrannou a přátelskou spolupráci s novým americkým prezidentem.

Babiš také uvedl, že pro Česko je důležité, aby se nový prezident USA aktivně přihlásil k spojeneckým závazkům vůči NATO a usiloval o uzavření obchodní dohody s Evropskou unií. Vítězství Bidena a také viceprezidentky Kamaly Harrisové jsou podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) příležitostí k utužení transatlantické spolupráce včetně česko-amerických vztahů. S poukazem na své únorové unáhlení se, kdy na sociálních sítích věštil demokratům výhru pouze s Mikem Bloombergem, Hamáček gratulaci Bidenovi zveřejnil na twitteru.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se podle gratulace zaslané Bidenovi těší na spolupráci s novou administrativou a věří v pokračování přátelství a pevnou alianci mezi Evropou a Spojenými státy. Biden je podle něj praktickým vítězem amerických prezidentských voleb, čekají ho ale zřejmě spory a přepočítávání hlasů.

"Jsou to skutečně neobvyklé volby. Joe Biden je již prakticky jistým vítězem, ale netroufnu si odhadnout, co se ještě v USA může stát - některé státy už avizovaly, že hlasy budou přepočítávat," uvedl Petříček. Volby nicméně skončily s rozdílem víc než čtyř milionů hlasů ve prospěch Bidena, i když pro americký systém to není rozhodující faktor, zmínil.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) nový americký prezident posílí vztahy s Evropou, což považuje za zcela zásadní jak z bezpečnostního, tak hospodářského pohledu. "Samotné klání mezi oběma kandidáty bylo zajímavé sledovat i s ohledem na jeho marketingové pojetí. Joe Biden je zkušený politik, respektovaný mezinárodní vyjednávač, ale americké volby jsou o něčem jiném. Jeho tým zvolil dobrou komunikační taktiku," uvedl Havlíček.

S komentáři ohledně zvláštností amerického volebního systému, kdy vítězství nemusí zaručit převaha hlasů, na sociálních sítích Bidenovi blahopřáli i další čeští politici. Vyhrála podle nich slušná kampaň.

Agentura AP i velké televizní stanice skoro čtyři dny po uzavření volebních místností dnes vyhodnotily, že bývalý viceprezident ovládl hlasování i v klíčovém státě Pensylvánie, a má tak zajištěnou většinu ve sboru volitelů. Trump na vývoj reagoval prohlášením, ve kterém neuznal volební porážku a výsledky