K 30. výročí odchodu ruských vojsk zahraje Pražský výběr spolu s ČNSO

Praha - Na pražské Křižíkově fontáně na Výstavišti se uskuteční k oslavě 30 let odchodu sovětských vojsk koncert kapely Pražský výběr spolu s Českým národním symfonickým orchestrem (ČNSO). Vystoupení Pražského výběru v roce 1991 symbolicky stvrdilo odchod vojáků z tehdejšího Československa. Vystoupení se uskuteční 18. srpna od 19:00. Novinářům to dnes řekli hudebníci Michael Kocáb a Michal Pavlíček a zástupci pořádajících subjektů Forum 24, United Islands of Prague, Harley Davidson Praha a Paměť národa. Pořadatelé dosud prodali přes 500 vstupenek, které je možné si koupit přes portál GoOut.net. Na koncertě v červnu 1991 spolu s Pražským výběrem zahrál už zesnulý americký hudebník Frank Zappa.

"Na začátku bylo mnoho různých událostí, které k tomu vedly. Asi hlavní motiv byl, že jsme na pomezí května a června byli deprimováni, že covid zamezil tomu udělat pořádnou oslavu a připomínku, oslavu, ale i varující akci 30 let bez okupace. V červnu jsme se pak spojili s ČNSO. Shodli jsme se, že i když netrefíme to datum v červnu, tak tři dny před výročím okupace je správné to udělat," řekl David Gaydečka z United Islands of Prague.

Kocáb, někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odsunem, řekl, že odsun vojsk byl velmi významný den, který ale české politiky nezajímá. "Celých 30 let je to téma, které je našimi státními orgány opuštěno. Jako kdyby naše svoboda neměla žádnou cenu," řekl. Zarážející je podle něj to, že stejně jako před 30 lety také letos oslavu pořádají soukromé subjekty. "Chápete, co tohle je za stát, kterému se úplně rozpadla národní identita?" ptal se Kocáb. Rovněž řekl, že je hrozné, že řadě lidí nevadí, že v čele země je trestně stíhaný člověk a na Hradě přisluhovač Moskvy a Pekingu.

Kocáb s Pavlíčkem zahrají spolu s orchestrem průřez z tvorby Pražského výběru včetně prvního alba Straka v hrsti. Do orchestrální podoby skladby upravil americký dirigent a hudebník Steven Mercurio, který spolupracoval s řadou světových hvězd jako Chick Corea, Luciano Pavarotti nebo Sting. "Zazní věci z průřezu naší tvorby, plus i takový speciální bonbonek, kdy dvě písničky budou bez symfonického orchestru, kde právě Steve Mercurio se mnou zahraje druhou kytaru," řekl Pavlíček. Mercurio podle něj do skladeb nevstupoval, ale ctil skladby a jejich význam. "Nádherně to rozepsal to velkého symfonického zvuku, takže ty věci znějí identicky," dodal.

Součástí koncertu bude také výstava fotografií a předtočené vzpomínky pamětníků nejen na rok 1991, ale rovněž na okupaci v roce 1968 nebo události z 50. let 20. století. "Máme možnost dovysvětlit a dovyprávět ten 91. a doříct, co tomu předcházelo či co znamenal ten vztah se Sovětským svazem. Ten je důležité připomínat proto, abychom mohli pochopit, co se děje dnes," řekla Kristýna Bardová z Paměti národa. O vzpomínky se podělí nejen Češi, ale i demokraticky smýšlející Rusové.

Areál se lidem otevře v 18:00 a o hodinu později vystoupí jako host písničkář Xavier Baumaxa. Od zhruba 19:30 pak začne hrát Kocáb s Pavlíčkem a ČNSO. Hosty koncertu budou také Viktor Dyk, Hana Kosnovská a Michal Skořepa. Vstupenky jsou rozděleny do tří kategorií, kdy ty nejdražší jsou pro podporovatele akce, kteří budou mít své VIP místo.