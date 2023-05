Juventus ztratil body porážkou v Empoli

Zleva Boulaye Dia ze Salernitany a Edoardo Bove z AS Řím bojují o míč v utkání italské fotbalové ligy, 22. května 2023, Řím.

Zleva Boulaye Dia ze Salernitany a Edoardo Bove z AS Řím bojují o míč v utkání italské fotbalové ligy, 22. května 2023, Řím. ČTK/AP/Alessandra Tarantino

Řím - Fotbalisté Juventusu několik hodin po odpočtu 10 bodů za falšování účetnictví ztratili v italské lize další body na hřišti Empoli, kde ve 36. kole nečekaně prohráli 1:4. V tabulce Serie A je tak turínský velkoklub sedmý a na pozice zajišťující účast v příští sezoně Ligy mistrů ztrácí dvě kola před koncem pět bodů.

Juventus byl ještě krátce před zápasem na druhém místě tabulky, ale po nejnovějším trestu od národního fotbalového svazu šel do utkání ze sedmé pozice. Přesto měl nejúspěšnější italský klub posun na místa zaručující Ligu mistrů ve svých rukou, protože v případě výhry v Empoli se mohl přiblížit čtvrtému AC Milán na rozdíl dvou bodů a v příštím kole čeká tyto velkokluby vzájemný duel.

Neúspěch u zeleného stolu se nicméně projevil i na hřišti a Juventus už po dvaceti minutách prohrával 0:2. Nakonec po předchozích třech výhrách utrpěl vysokou porážku, pod níž se dvěma góly podepsal Francesco Caputo. Jediný gól turínského celku vstřelil v závěru Federico Chiesa, jenž se v lize prosadil po více než roce, poté co 10 měsíců nehrál kvůli zranění kolena.

Juventus je nyní zcela mimo pohárové příčky. Ztrácí bod na šestý AS Řím, který drží pozici pro předkolo Konferenční ligy, a dva body na páté Bergamo, jež by postoupilo do Evropské ligy.

AS Řím dnes doma remizoval se Salernitanou 2:2 a v Serii A nevyhrál pošesté za sebou. Svěřenci trenéra Josého Mourinha mohou postoupit do Ligy mistrů i v případě triumfu v Evropské lize, v níž je 31. května čeká finále proti Seville. Juventus o tuto možnost přišel semifinálovým vyřazením právě se španělským celkem.

Mužstvo ze Salerna v Římě poslal do vedení ve 12. minutě Candreva. Ibaňezovo vyrovnání v závěru první půle rozhodčí odvolal kvůli hře rukou, ale ve 47. minutě za AS už regulérní trefou odpověděl El Shaarawy.

Chvíli nato vrátil hostům náskok Senegalec Dia. Nejlepší střelec Salernitany zaznamenal šestnáctý ligový gól v sezoně. Více jich v Serii A vstřelili pouze neapolský Osimhen (23) a Martínez z Interu Milán (20). Římané i podruhé dokázali srovnat. V 83. minutě rozhodl o dělbě bodů střídající Matič.

Italská fotbalová liga - 36. kolo:

AS Řím - Salernitana 2:2 (47. El Shaarawy, 83. Matič - 12. Candreva, 54. Dia), Empoli - Juventus Turín 4:1 (18. z pen. a 47. Caputo, 21. Luperto, 90.+3 Piccoli - 85. Chiesa).

Tabulka:

1. Neapol 36 27 5 4 73:26 86 2. Lazio Řím 36 20 8 8 55:28 68 3. Inter Milán 36 21 3 12 67:40 66 4. AC Milán 36 18 10 8 60:42 64 5. Bergamo 36 18 7 11 59:43 61 6. AS Řím 36 17 9 10 47:35 60 7. Juventus Turín 36 21 6 9 55:32 59 8. Monza 36 14 10 12 46:46 52 9. Fiorentina 36 13 11 12 48:41 50 10. Boloňa 36 13 11 12 48:45 50 11. FC Turín 36 13 11 12 38:40 50 12. Udine 36 11 13 12 45:44 46 13. Sassuolo 36 12 8 16 44:56 44 14. Empoli 36 10 12 14 36:46 42 15. Salernitana 36 8 15 13 45:58 39 16. Lecce 36 7 12 17 30:43 33 17. Spezia 36 6 13 17 30:56 31 18. Hellas Verona 36 7 9 20 29:55 30 19. Cremona 36 4 12 20 32:66 24 20. Sampdoria Janov 36 3 9 24 22:67 18

Poznámka: Juventusu bylo odečteno 10 bodů kvůli finančním podvodům.