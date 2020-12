Justin Bieber vydává s britskými zdravotníky vánoční singl

Londýn - Kanadský popový zpěvák Justin Bieber připravil se sborem londýnských zdravotníků vánoční singl. Písní, která je speciální verzí Bieberovy skladby Holy, se chtějí dostat na čela britského žebříčku vánočních singlů, píše dnes agentura AP. Příjmy z prodeje a sdílení písničky půjdou na dobročinné projekty britské zdravotnické služby (NHS). Skladba bude zveřejněna v pátek.

Podle kanadského zpěváka je píseň poctou "neuvěřitelnému nasazení", které prokazují zdravotníci při epidemii koronaviru. Pěvecký sbor, se kterým Bieber spolupracoval, tvoří zdravotníci, kteří působí v londýnských čtvrtích Lewisham a Greenwich.

Kanadský zpěvák podpořil sbor britských zdravotníků v tradiční soutěži vánočních písní již v roce 2015. Bieber tehdy vyzval své fanoušky, aby hlasovali pro skladbu A Bridge Over You nazpívanou sborem i přes to, že velké šance na úspěch měl zpěvákův hit Love Yourself. Sboru se nakonec i díky jeho podpoře podařilo v soutěži vánočních písní zvítězit a skladbu si tehdy stáhlo přes 121.000 lidí.

NHS je státní zdravotní systém financovaný z veřejných rozpočtů, který ve Spojeném království funguje od roku 1948.