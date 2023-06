Jurečka zopakoval, že se balíček zásadně nezmění

Praha - Ministři a lídři koaličních stran jsou připraveni diskutovat se zaměstnavateli o úpravách vládního konsolidačního balíčku, ale spíš o drobných a technických, ne o zásadních. Před jednáním členů vlády a politiků koalice s podnikateli to dnes zopakoval ministr práce a šéf vládních lidovců Marian Jurečka. Zástupci zaměstnavatelů věří, že se jim podaří na úpravách dohodnout. Výhrady mají třeba ke zvýšení některých daní či k rušení dotací a daňových slev u zaměstnaneckých benefitů.

"Jsem připraven jednat, určitě i ostatní členové vlády i předsedové ostatních stran. Jsme připraveni diskutovat, ale opravdu o věcech, které nebudou znamenat zásadní změny na tom balíčku, spíš na věcech, které jsou drobnými změnami, technickými," uvedl Jurečka.

S upřesněním detailů či menšími úpravami počítá i šéf poslanců vládní TOP 09 Jan Jakob. "Všichni se shodneme vzhledem k ekonomické situaci, že ozdravný balíček je velmi zapotřebí. Je potřeba, abychom zavedli rozpočtově odpovědnou politiku. Myslím si, že prostor pro zásadní změny není," uvedl Jakob. Od zaměstnavatelů očekává "konstruktivní přístup".

Zaměstnavatelé k vládnímu balíčku k ozdravení státních financí zaslali desítky stránek připomínek. "Některé jsou legislativně-technické, věřím, že budou akceptovány. U ostatních budeme chtít, aby se vláda znovu zamyslela, jestli budou mít skutečně ten zamýšlený přínos," uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, který byl donedávna místopředsedou vládní ODS. Dodal, že zaměstnavatelé úsporná opatření podporují, snahu vlády o konsolidaci vítají a jsou připraveni jednat o dalších možných návrzích. Očekávají ale, že po ozdravném balíčku by měl následovat také balíček na podporu podnikání, podotkl Zajíček.

Zástupci zaměstnavatelů kritizovali například zvýšení daní pro firmy, zrušení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů, změny DPH či rušení dotací. Podle šéfa Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje zvýšení daní nepovede ke krachu firem, ale jejich ekonomická aktivita se omezí. Stát by jim měl proto jinde dopady kompenzovat, a to třeba zjednodušením odpočtů pro vědu a výzkum či uchováním slev u některých benefitů. Neměla by se omezovat dotační podpora k transformaci průmyslu a k zelené ekonomice, skončit by ale mohly plošné dotace. "Tam asi pochopení máme," uvedl Rafaj.

Podle šéfa Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jana Wiesnera se postoj jednotlivých zaměstnavatelských organizací příliš neliší. "Jsme téměř stejného názoru," řekl novinářům Wiesner. Také podle něj je v balíčku "řada nepřesností a nesrovnalostí" a sejít by se měl odborný tým pro daně a pojištění, aby je odstranil.