Jurečka se zaměří nejdřív na opatření ke zmírnění zdražování energií

Praha - Nový ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) se chce zaměřit nejdřív na opatření ke zmírnění dopadů růstu cen energií a na zajištění peněz pro sociální služby v době rozpočtového provizoria. Do úřadu šéfa resortu ho dnes odpoledne uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Očekává od něj, že připraví "rozumnou důchodovou reformu", návrhy k větší pružnosti trhu práce či ke slaďování práce a rodiny. Fiala a Jurečka to řekli na tiskové konferenci. Lidovec Jurečka vystřídal ve funkci sociální demokratku Janu Maláčovou.

"Tím obrovským úkolem je příprava rozumné důchodové reformy, která stále chybí a kterou potřebujeme proto, aby i budoucí generace měly jistotu, že budou mít slušnou penzi," řekl premiér. Dodal, že Jurečku zná jako "velmi pracovitého, šikovného a kompetentního politika, který projevuje navíc sociální cítění". Podle Jurečky je potřeba, aby sociální politika byla adresná a pomoc jednoduchá a rychlá.

Fiala zdůraznil, že není možné důchodovou reformu připravit a prosadit bez širší podpory jen díky vládní většině. Jurečka řekl, že chce vycházet z návrhů, na kterých se už politici a experti shodli.

Podle koaličního programu pětikoalice by penze měly mít tři části - základní garantovanou, zásluhovou a dobrovolnou spořící. Kvůli odkládání peněz na staří by měl vzniknout státní či veřejnoprávní fond. Pětikoalice plánuje umožnit dřívější důchod lidem v náročných profesích. Práce v důchodovém věku by se měla víc projevit na výši penze. Zaměstnavatelům by měly klesnout sociální odvody o dva procentní body. Zkrátit se má povinná doba pojištění. Lidé by měli také získat možnost procento svých odvodů dát svým rodičům a prarodičům. Zajištění příjmů na nynější a budoucí penze program nepřibližuje. Jurečka už několikrát zopakoval, že by se v penzi měla víc zohlednit péče o děti. V minulém volebním období se už schválilo navýšení o 500 korun za výchovu dítěte, tento bonus se začne vyplácet od roku 2023.

Podle premiéra se Jurečka zaměří na větší pružnost trhu práce či sladění práce a rodiny, nejdřív ho ale čeká řešení dopadů prudkého zdražování energií. Jurečka oznámil, že o opatřeních bude v úterý jednat skupina čtyř ministrů, a to práce, průmyslu, financí a životního prostředí. Návrh by kabinet měl pak projednávat 29. prosince. Podle nového ministra bude řešení "velkým dílem na ministerstvu práce", musí se ale zaměřit i na příčiny vysokých cen. Zmínil podporu firem a domácností při využívání obnovitelných zdrojů. Jako další svůj krok pak jmenoval zajištění financování sociálních služeb v době rozpočtového provizoria začátkem příštího roku. Poskytovatelé péče dostávají dotace od krajů, kterým prostředky posílá ministerstvo.

Jurečka se chce zaměřit také na řešení problémů a zlepšení situace v takzvaných vyloučených lokalitách. Těchto ghett v minulých letech přibývalo. Nový ministr už před svým nástupem uvedl, že na dlouhodobých opatřeních chce spolupracovat s ministrem školství. Zatím se nevyjádřil k tomu, jak bude postupovat při obnově informačních systémů v resortu. Za jejich stav a závislost na jediném dodavateli ministerstvo dlouhodobě sklízí kritiku. Minulé vedení úřadu letos znovu bez soutěže uzavřelo smlouvu s dosavadní firmou.