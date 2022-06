Jurečka: Rodičovskou bude možné vyřídit digitálně od srpna, přídavky od září

Praha - Ministerstvo práce chystá digitalizaci vyřizování dávek. Od srpna by mělo být možné na dálku elektronicky vyřizovat rodičovskou, od září pak přídavky na děti. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj se v červenci zjednoduší získání příspěvku na bydlení. Experti na sociální problematiku poukazují na složitost vyřizování a velké množství formulářů a potvrzení, které musejí žadatelé dokládat.

Bez návštěvy úřadů je možné nyní on-lne přes aplikaci žádat o humanitární dávku pro uprchlíky a solidární příspěvek pro domácnosti na ubytování běženců. O prázdninách by měla přibýt jednorázová dávka 5000 korun na dítě do 18 let pro domácnosti s loňským příjmem do milionu korun hrubého.

"Ministerstvo práce bude teď v dalších měsících postupně digitalizovat i další podpory. Počítáme s tím, že teď začínáme s příspěvkem na bydlení. Od 1. srpna pokračujeme rodičovským příspěvkem a od 1. září chceme mít také plně digitalizovaný přídavek na dítě... Je tady sice sociální systém, který je nastaven relativně široce, ale lidé o podpory nežádají. Snažíme se jít klientsky k lidem a zjednodušit to, aby neměli zbytečné bariéry a mohli žádat komfortněji díky elektronické identitě," řekl Jurečka. Využít je možné třeba bankovní identitu.

Sněmovna dnes schválila novelu se zjednodušením vyřizování příspěvku na bydlení. Podle návrhu by příjemci měli své příjmy a výdaje místo čtyřikrát do roka dokládat jen dvakrát. Nemuseli by také dodávat podrobný rozpis položek u nákladů na byt. Nemělo by být ani nutné žádat každý rok znovu. Stačit by měly také kopie dokladů bez ověření. Zákon musí ještě projednat Senát a podepsat prezident. Nová pravidla začnou platit po vydání ve Sbírce zákonů.

Na prezidentův podpis čeká také zákon s příspěvkem 5000 korun na dítě. Podle normy budou lidé moci žádat on-line přes aplikaci, nebo osobně v takzvaných Czech Pointech na radnicích či poštách. Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů se má podle návrhu dokládat čestné prohlášení o příjmech. Jurečka už dřív uvedl, že se propojí systémy finančních úřadů kvůli dani z příjmu a sociální správy kvůli odvodům z výdělku, údaje z nich si ověří a peníze pak vyplatí úřady práce.

Ministerstvo práce sklízí dlouhodobě kritiku za stav svých informačních systémů a nedostatečnou digitalizaci. Podle plánů mělo mít od roku 2017 nový propojený systém za 1,5 miliardy korun, v resortních materiálech z minulého volební období byla pak cena ještě o miliardu vyšší. Náměstek ministerstva Karel Trpkoš v polovině května na jednání sněmovního sociálního výboru řekl, že se z celého projektu připravila jen podpůrná část, systém dávek nevznikl a rozpracovaný systém pro zaměstnanost je už zastaralý. Úřady práce vyřizují agendu s aplikacemi od firmy OKsystem, která je dodavatelem od 90. let. Podle náměstka by měl resort z analýzy zjistit, co bude možné dál využít. Výsledný digitální model by se měl podobat elektronickému bankovnictví, poznamenal Trpkoš.