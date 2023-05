Jurečka: Resorty chystají zrychlení přijetí sil z ciziny

Praha - Ministerstva práce a vnitra připravují změny k urychlení přijímání zahraničních pracovníků. Legislativní řešení by mělo být do konce roku. Na sněmu Hospodářské komory to řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj česká ekonomika bude ke svému dalšímu rozvoji do roku 2030 potřebovat minimálně 300.000 sil z ciziny navíc k těm, které každoročně přicházejí. Nedostatek pracovníků hospodářský růst omezuje, dodal Jurečka. Zaměstnavatelé dlouhodobě žádají změnu pravidel k získání zaměstnanců z ciziny.

"Máme připravený za ministerstvo práce návrh, který bude schopen bonifikačním systémem hodnotit firmy z hlediska jejich transparentnosti a férového přístupu k lidem, kteří přicházejí ze třetích zemí, aby bylo díky tomu možné výrazně zrychlit proces," uvedl Jurečka. Podle něj ministerstvo vnitra pracuje pak na své části agendy. Zohledňuje bezpečnost. "Věřím, že v letošním roce toto legislativně vyřešíme, abychom dokázali proces zrychlit," řekl šéf resortu práce.

Česko má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost v EU. Zaměstnavatelé si na nedostatek sil a nepružný proces přijímání sil ze zahraničí dlouhodobě stěžují. Odbory se naopak stavějí k příchodu zahraničních pracovníků zdrženlivě. Za nemožností obsadit některá místa vidí nízké výdělky.

Jurečka situaci na pracovním trhu označil za problém. "Trh práce je dneska něčím, co limituje další rozvoj," podotkl ministr. Podle něj česká ekonomika bude potřebovat do roku 2030 minimálně 300.000 pracovníků navíc k těm, kteří do ČR každoročně přicházejí. Zdůraznil, že se nejedná jen o méně kvalifikované profese, ale i o vysokoškoláky a vědce. Velký výpadek pracovních sil pak Česko zažije ve 30. letech, kdy začnou do důchodu odcházet nejpočetnější ročníky ze 70. let, tedy takzvané Husákovy děti.

Podle zjištění OECD nabízí ČR kvalifikovaným cizincům méně výhodné podmínky než jiné země. Pravidla má upravit novela o zaměstnanosti, kterou by ministerstvo práce mělo letos předložit. Změnit se má centrální evidence volných míst. Automatické by mělo být také prověřování firem. Propojit by se měly systémy několika úřadů. Testování trhu práce by se mohlo zjednodušit v roce 2024, zrušit by se mohlo pak od roku 2025 se zavedením bodů.

Zástupci resortu práce už dřív uvedli, že díky bodovému systému by ČR mohla vybírat ze zájemců ty, o které opravdu stojí. Body by se přidělovaly za dovednosti, výši výdělku na dané pozici, vzdělání, znalost češtiny, věk, zkušenost s pobytem v ČR či jinde v cizině. Roli by hrálo případně i to, zda jde o profesi, kterou česká ekonomika potřebuje. Při vyšším ohodnocení by cizinec mohl získat například delší povolení k pobytu a lepší perspektivu. Pro méně kvalifikované pracovníky by mohl existovat seznam nedostatkových povolání. Cizince by zjednodušeně a zrychleně mohl přijímat takzvaný uznaný zaměstnavatel. Tyto prověřené firmy by musely dodržovat pracovní předpisy, nesměly by mít dluhy na daních a odvodech.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) kritizoval české školství. "Ve vzdělávání jsou problémy dlouho jasné, české školství nefunguje dobře jako sociální výtah, nepřispívá ke překonávání sociálních bariér. České školství ve své struktuře neodpovídá dostatečně svojí nabídkou poptávce dětí a rodičů. Také dostatečně neuspokojuje legitimní poptávku zaměstnavatelů po profesních kvalifikacích," uvedl. Dodal, že je rozhodnutý nastartovat potřebné změny a hledat pro ně koalice, které je podpoří. "Nejde jen o koalici politickou, včetně části opozice, ale i koalici aktérů, kteří mají zájem na změnách," podotkl.