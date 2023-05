Jurečka: Reforma deficit systému penzí neodstraní, ale výrazně sníží

Praha - Chystané reformní úpravy penzí deficit systému důchodového pojištění úplně neodstraní, výrazně by ale měly nesoulad mezi příjmy a výdaji snížit. Všechna plánovaná důchodová opatření z vládního programového prohlášení reformní návrh obsahovat nebude. Důvodem jsou dopady záměru či jejich technická proveditelnost. Novinářům to po zasedání svého poradního důchodového týmu řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na jednání přestavil návrh reformních změn. Vláda se ho chystá zveřejnit v polovině května.

Výdaje na penze převýšily v prvním čtvrtletí příjmy z odvodů o 25,7 miliardy korun. Je to dosud nejvyšší deficit za první kvartál. Pro letošní rok se počítá s celkovým propadem kolem 80 miliard korun. Vyplatit by se mohlo kolem 690 miliard korun. Loni to bylo necelých 600 miliard korun. Pokud by se podle ministra penzijní systém neupravil, v polovině století by schodek mohl dosahovat pěti procent hrubého domácího produktu (HDP) a v dnešní hodnotě by se mohl blížit až 370 miliardám korun. Jurečka podotkl, že by se buď musely zvednout daně, nebo snížit důchody, nebo peníze sebrat v jiných částech rozpočtu, tedy třeba dopravě či školství.

"Nic z toho nechceme, proto jdeme cestou změn důchodového systému tak, abychom to dokázali vyvážit. Nicméně nemáme ambice, abychom systém dostali do nějaké nuly, nebo do kladných čísel. Výrazně ten deficit chceme ale snížit, to naše ambice je," řekl ministr. Podle něj Česko dobu na větší proměnu či opatření s mírnějšími dopady "už prošvihlo" a mělo je provést před 15 či 20 lety. Jurečka je přesvědčen, že po změnách bude systém udržitelný a zajistí přiměřené důchody k pokrytí potřeb ve stáří i jejich pravidelnou valorizaci.

Jurečka řekl, že s důchodovým týmem dnes procházel všechna opatření, která se v minulosti zvažovala, navrhovala Národní ekonomická rada vlády či má vláda ve svém programovém prohlášení. Probíral se jejich vliv na snížení výdajů či posílení příjmů. Všechny záměry z vládního programu se tak mezi chystanými změnami neobjeví. "U některých opatření jsme hodně dlouho vedli debatu, jestli je budeme v rámci důchodové reformy realizovat. Mohu říci, že u některých máme velké otazníky z hlediska nejenom jejich dopadu, ale i technické proveditelnosti," řekl ministr.

Podle vládního programu by penze měla mít tři části - základní, zásluhovou a dobrovolně naspořenou. Základní část penze se má zvýšit s ohledem na důstojnost ve stáří i na finanční možnosti státu. V zásluhovém díle se má odrazit výše odvodů a počet dětí. Ke spoření se má zřídit státní či veřejnoprávní fond. Zachovat se má i nynější penzijní spoření. Povinná doba pojištění pro získání důchodu se má zkrátit. Manželům by se mohla stanovit výše důchodu ze společného vyměřovacího základu. Lidé by měli mít možnost posílat svým rodičům či prarodičům procento svých důchodových odvodů. Umožnit se má dřívější penze pro náročné profese, přispívat na ni mají víc zaměstnavatelé. Podpořit se má práce v důchodovém věku, odpracované roky se mají víc zohlednit. Zvýšit se mají vdovské a vdovecké penze, stojí v prohlášení.

Podle dosavadních informací se počítá třeba s pozdějším nástupem do penze, s dřívějším důchodem pro náročné profese, se společným základem manželů či se zkrácením povinné doby odvodů z 35 na 25 let.