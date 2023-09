Jurečka: Pro mě hodně zvláštní derby, rozhodčí nenastavil ideální metr

Praha - Velmi zvláštní derby se Spartou prožil podle svých slov slávistický útočník Václav Jurečka. Rozhodčí Ladislav Szikszay podle něj nenastavil metr odpovídající takovému zápasu. Mrzelo ho, že Vršovičtí si v nastavení nechali vzít vedení a po remíze 1:1 svému soupeři po devátém ligovém kole bodově neodskočili. Jurečka na tiskové konferenci uvedl, že se jeho tým nepoučil ze závěru minulé sezony, kdy proti Spartě podobně dvakrát chyboval.

Oba celky dohrávaly v deseti poté, co byli po vzájemné potyčce v 88. minutě vyloučeni kapitáni domácí Jan Bořil a hostující Ladislav Krejčí. Červenou kartu dostali zároveň i slávistický asistent trenéra Pavel Řehák a vedoucí týmu Sparty Miroslav Baranek, kteří během hromadné strkanice hráčů nedovoleně vběhli na hřiště.

"Emocí bylo hodně, patří to k derby. Trochu to uškodilo divákům, kteří očekávali víc fotbalu. Bohužel se fotbal moc nehrál, spíš to bylo o soubojích, bylo strašně moc faulů. Rozhodčí nenastavil takový metr, který odpovídá derby. Hra byla hodně přerušovaná, skoro jsme se nedostali do tempa. Pro mě osobně hodně zvláštní zápas," řekl Jurečka.

Po jeho proměněné penaltě v 58. minutě šla Slavia do vedení. Jurečka proměnil v lize třetí pokutový kop po sobě. "Neřekl bych, že je ze mě specialista. Jednu jsem nedal, teď jsem tři proměnil, jsem za to rád. Škoda, že nám to nepomohlo k plnému bodovému zisku. Věřím si na penalty, snad mi věří i tým. Za gól jsem rád," prohlásil devětadvacetiletý český reprezentant.

"Z těch, kteří byli na hřišti, byli určení tři hráči. Já, Muhamed Tijani a Ivan Schranz. Tijimu jsem před penaltou říkal, že faulovaný hráč by neměl kopat, takže jsem si ji vzal. Velmi mě mrzí, že nebyla vítězná," konstatoval Jurečka.

Slavia ale vítězství neudržela a po remíze 1:1 je před městským rivalem nadále vinou horšího skóre druhá. "Ano, bod je ztráta. Škoda, že jsme neudrželi víc koncentrace v závěru. Trochu to koresponduje s minulou sezonou, kdy jsme udělali dvě chyby v závěrech utkání. Obrovská škoda, že jsme to nedotáhli. Mohli jsme Spartě odskočit," konstatoval nejlepší střelec minulé ligové sezony.

Vršovičtí v jarní části uplynulého ročníku nejvyšší soutěži na hřišti Sparty dvakrát ztratili body kvůli chybám v nastavení. Nejprve si stoper Aiham Ousou dal vlastní gól v utkání základní části (3:3). O měsíc později se další střední obránce Igoh Ogbu dopustil faulu v pokutovém území a Spartu po penaltě zvítězila v nadstavbovém duelu 3:2. Letenští nakonec při bodové rovnosti získali na úkor Slavie první titul po devíti letech díky lepšímu postavení po základní části.

V dnešním derby střídající slávista Mojmír Chytil v osmé minutě nastavení překonal po brejku brankáře Petera Vindahla, videorozhodčí se ale vrátil k předchozí ruce slávisty Ogbua ve vápně. Sudí Ladislav Szikszay po přezkoumání situace branku na 2:0 zrušil a nařídil na druhé straně penaltu, kterou proměnil střídající Lukáš Haraslín.

"Situaci jsem viděl dobře, ruka nastřelená byla. Následný gól se mnou moc neudělal, protože jsem věděl, že to VAR bude přezkoumávat, kór když hrajete proti Spartě. Penalta byla jasná. Nevyčítal bych to Igymu, který odehrál skvělý zápas. V každém zápase se o něho můžeme opřít, nedával bych mu to za vinu. Škoda, že jsme opět udělali na konci zápasu chybu. Dá se říct, že jsme se ještě nepoučili z minulé sezony," litoval Jurečka.