Jurečka předloží zákon k reformě penzí v září, náročné profese doplní poté

Praha - Návrh zákona s reformními změnami penzí předloží ministerstvo práce v září. Úprava dřívějších důchodů pro náročné profese v chystané novele zatím nebude. Nestihne se do té doby dokončit. Na nastavení se ještě pracuje. Do normy by se pak tato část měla doplnit při projednávání ve vládě, nebo ve Sněmovně. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj by měl kabinet předlohu dostat do konce roku. Jednotlivá opatření by měla začít platit od roku 2025.

Vláda svou důchodovou reformu představila 11. května. Větší novela má upravit důchodový věk, výpočet nových penzí, výši garantovaného důchodu či dřívější penze náročných profesí. Kabinet zatím přišel s novelou, která zpomaluje tempo valorizace penzí a zpřísňuje pravidla předčasných důchodů. Projedná to Senát. Opozice se změnami nesouhlasí.

"Termíny za nás platí. Děláme všechny kroky tak, abychom v září poslali návrh do meziresortního připomínkového řízení a do konce roku předlohu projednala vláda," řekl Jurečka. Podle něj ale reformní návrh nebude teď obsahovat úpravu dřívějších penzí pro náročné profese. "Správně náročné profese nastavit není banální. Trvá to minimálně čtyři měsíce. Je možné, že se návrh dokončí a legislativně dopíše při jednání na vládě, nebo ve druhém čtení ve Sněmovně. Náročné profese nestihneme mít napsané, abychom je předkládali v návrhu v září. Nechci celý běh zastavit a čekat na přesnou definici pro náročné profese. To by se to celé posunulo," uvedl ministr.

Podle vládních plánů by se měl penzijní věk nastavit podle očekávané doby dožití každý rok lidem, kterým bude 50 let. Nové důchody by měly být o něco nižší než dnes, část peněz by si lidé měli na stáří naspořit. Garantovaná penze by měla činit pětinu průměrné mzdy místo nynější desetiny. Manželé by mohli mít společný vyměřovací základ pro výpočet penze. Za dobu mateřské a rodičovské či za dobu péče o blízké by se zohlednily fiktivní odvody, a to z průměrné mzdy. Většina kroků se začne zavádět od roku 2025. Upravená pravidla valorizací a předčasných penzí mají platit od příštího roku, změny odvodů u živnostníků a dohodářů pak nejspíš od pololetí 2024. Jurečka dnes řekl, že by se mohl "doladit" ještě návrh úprav spoření na stáři. Peníze z něj by se měly vyplácet postupně v pravidelných částkách.

Loni do penzí putovalo téměř 600 miliard korun, letos by mohla být částka zhruba o 90 miliard korun vyšší. Za letošní rok by výdaje na důchody mohly převýšit příjmy zhruba o 80 miliard korun. Beze změn by v polovině století mohl v dnešních částkách deficit činit kolem 350 miliard korun, podotkl už dřív šéf resortu práce. Opatření mají propad zmírnit.

Podle opozice návrh nepředstavuje reformu, ale jen úpravu parametrů. Někteří opoziční politici mluví o tom, že "vláda okrádá důchodce" a zadlužování státu chce řešit na jejich úkor. Kabinet poukazuje na výrazný růst penzí k dorovnání inflace. Průměrný důchod od České správy sociálního zabezpečení letos v červnu činil 20.233 korun, na konci roku 2021 to bylo 15.425 korun. Jurečka zopakoval, že další přidání bude v lednu a průměrná starobní penze by po něm měla překročit 20.700 korun.