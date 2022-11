Jurečka po dnešní schůzce s prezidentem trvá na jmenování Hladíka ministrem

Praha/Teplice - Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes v Teplicích ČTK řekl, že i po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech trvá na jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Zeman se chce s Hladíkem ještě sejít. Hladík se schůzky neúčastnil, řekl Jurečka. Bývalý náměstek brněnské primátorky se měl stát ministrem hned po odchodu Anny Hubáčkové z čela úřadu, jmenování ale zkomplikovala kauza týkající se například privatizace domů a přidělování městských bytů v Brně. Policie ale Hladíka z ničeho neobvinila.

"Dohodli jsme se, že v příštích dnech nebo možná blízkých týdnech pan prezident poté, co obdrží oficiální žádost pana premiéra, přijme Petra Hladíka, jak to realizoval i s ostatními členy vlády, které ve svém mandátu jmenoval," doplnil Jurečka. Diskutovat s ním chce například o evropské zelené politice. Po schůzce by mohl podle Jurečky prezident Hladíka jmenovat. Rozhodnutí KDU-ČSL o Hladíkově jmenování ministrem by se podle Jurečky nemělo změnit ani po čtvrtečním celostátním jednání výboru strany.

S prezidentem se ve čtvrtek sejde ještě premiér Petr Fiala (ODS). Jurečka míní, že se zřejmě dotknou i tématu jmenování Hladíka do ministerské funkce.

Vicepremiér Jurečka se dnes v Teplicích účastnil debaty k výročí začátku ekologických demonstrací, které předcházely pozdějším protestům vedoucím k pádu komunistického režimu.