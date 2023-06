Jurečka: Platí dohoda koalice o základních parametrech konsolidace

Praha - Platí dohoda koaličních lídrů o základních parametrech konsolidačního balíčku, řekl novinářům vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v souvislosti s dnešním termínem pro vypořádání připomínek k balíčku. Podle informací ve vládní knihovně připravovaných legislativních materiálů připomínkové řízení skončilo, tabulka s vypořádáním připomínek ale zatím zveřejněna nebyla.

Jurečka řekl, že platí dohoda předsedů koaličních stran, pokud jde o základní parametry balíčku, současně je koalice připravena na drobné technické změny v rámci druhého a třetího čtení předlohy v Poslanecké sněmovně. Takže reálně je podle něho na diskusi o nich prostor dva měsíce.

Náměstci ministrů a vrchní ředitelé sekcí by dnes měli vypořádat připomínky k vládnímu balíčku ke konsolidaci veřejných financí. Připomínky zaslaly ministerstva, odbory, zaměstnavatelé i sektorové svazy, mají výhrady jak k obsahu balíčku, tak k technickému zpracování některých opatření. V připomínkovém řízení se objevily například návrhy na změnu rozložení položek v jednotlivých sazbách daně z přidané hodnoty (DPH), kritika zvýšení daně z nemovitosti nebo hlasy proti omezení zvýhodnění benefitů pro zaměstnance.

Konsolidační balíček by měl příští rok snížit schodek státního rozpočtu o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 53,4 miliardy. Významnou část tvoří rušení národních dotací, které ale není předmětem legislativní úpravy a rozhodnou o něm ministerstva. Zákonné úpravy se týkají do velké míry daňových změn.

Vláda chce balíček projednat tak, aby se jím na přelomu června a července mohli začít zabývat poslanci. Pokud mají mít opatření dopad na rozpočet v příštím roce, je nutné, aby balíček prošel celým legislativním procesem a vyšel ve Sbírce zákonů do konce roku.

Nižší rozpočet na vědu ohrozí fungování ústavů, varuje Akademie věd ČR

Snížení rozpočtu Akademie věd ČR (AV ČR) ohrozí fungování jejích ústavů i pracovní místa, řekla ČTK předsedkyně instituce Eva Zažímalová. Uvedla, že nynější návrh pro příští rok by při současných cenách znamenal zkrácení rozpočtu AV ČR o 30 procent. S návrhem rozpočtu nesouhlasí ani Grantová agentura (GA ČR). Vědecké instituce tak reagovaly na návrh státního rozpočtu na rok 2024, který má ČTK k dispozici.

Z návrhu rozpočtu na rok 2024 vyplývá, že by AV ČR měla pracovat s částkou 6,566 miliardy korun, o necelých 612 milionů korun méně než letos. S podobnou částkou pracovala i v roce 2020, letos má k dispozici 7,178 miliardy korun.

"Chápeme současnou situaci, ale finanční prostředky investované do vědy a vzdělávání jsou vysoce návratnou investicí do budoucnosti naší země. Prostředky na podporu výzkumu představují jen velmi malou část státního rozpočtu. Přitom navrhované snížení pro AV ČR zhruba na úroveň roku 2020 znamená v reálných cenách snížení o zhruba 30 procent," řekla Zažímalová.

Takové snížení rozpočtu bude podle ní v kontextu inflace znamenat výrazný zásah do fungování ústavů a s velkou pravděpodobností i nutnost propouštět. Uvedla, že kvalifikovaná lidská síla je to nejcennější, co ústavy mají.

Se snížením rozpočtu nesouhlasí ani předseda GA ČR Petr Baldrian. Ten v minulosti ČTK řekl, že zkrácení rozpočtu agentury by ohrozilo nové vědecké projekty, na které by nezbyly finance. Většina peněz, které má agentura každoročně k dispozici, připadá na financování již zahájených projektů, které musí agentura zaručit.

Z analýz agentury vyplývá, že by se úspěšnost žadatelů v soutěžích snížila pravděpodobně na osm až devět procent. To by podle mluvčího GA ČR představovalo snížení historického minima úspěšnosti žadatelů více než o třetinu. Rozpočet GA ČR by se měl podle návrhu v příštím roce snížit o 458 milionů korun v porovnání s letoškem.

Baldrian v minulosti ČTK řekl, že návrh rozpočtu agenturu překvapil - a to proto, že se výrazně liší od rozpočtu, na kterém pracovala Rada pro vědu, výzkum a inovace. Ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09) se dříve vyjádřila, že návrh rozpočtu je pouze pracovní verzí. Navrhovanou výši peněz pro vědu nicméně označila za nepřijatelnou.