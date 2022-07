Jurečka: Penze od ledna vzroste průměrně o 850 Kč, s výchovným bude 19.500 Kč

Praha - Průměrný starobní důchod by mohl při pravidelné valorizaci od ledna vzrůst asi o 850 korun. S bonusy za výchovu dítěte by tak mohl činit kolem 19.500 korun. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kolik z přidané částky by mělo putovat do solidární a kolik do zásluhové části penze, bude podle šéfa resortu jasné v září.

Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se v Česku podle zákona valorizují od ledna. Navyšují se o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Penze se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy, zásluhová procentní část odráží odpracované roky a výši odvodů z výdělků. Důchody je možné valorizovat i mimořádně, pokud ceny za sledované období vzrostou o víc než pět procent.

"Od 1. ledna příštího roku na základě dat, která máme, lze předpokládat, by mělo být průměrné zvýšení starobního důchodu v ČR o 850 korun... Průměrná výše důchodu po 1. lednu 2023 by měla být zhruba 19.500 korun i se započtením výchovného," uvedl Jurečka.

Takzvané výchovné neboli navyšování důchodu o 500 korun za vychované dítě nařizuje novela, kterou přijala krátce před loňskými podzimními volbami tehdejší Sněmovna. Bonus se připočítá do zásluhové části penze. Spolu s ní se pak bude valorizovat. Týká se to i předčasných důchodů. Podle podkladů k normě by jen v prvním roce výdaje měly činit téměř 19 miliard korun, každý další rok se pak budou zvedat. Z čeho se suma pokryje, zákon neřeší.

Výchovné mohou získat ženy i muži. Automaticky se 500 korun za potomka připočítá do pobírané částky těm osobám, které šly do penze kvůli výchově děti dřív. Ostatní příjemkyně či příjemci starobních důchodů o navýšení musí požádat. Podle Jurečky bude možné žádosti podávat od 1. září. Bonus se bude započítávat i do nových penzí, a to podle počtu dětí zapsaných v žádosti o starobní důchod.

Česká správa sociálního zabezpečení na konci března vyplácela celkem přes 2,84 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Z toho přes 2,36 milionu bylo důchodů starobních. Své důchodové systémy mají i policie, obrana a justice.

Letos se důchody zvedají celkem třikrát. Poprvé se upravily od letošního ledna při běžné valorizaci. V průměru se starobní penze navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu. Od června se kvůli vysoké inflaci uskutečnila mimořádná valorizace. Procentní díl důchodu se zvedl o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod rostl o 1017 korun. Potřetí se důchody mimořádně navýší od září, a to o 5,2 procenta do zásluhové části. Podle Jurečky se tak letos průměrná penze proti loňsku zvýší zhruba o 15 procent.

Na zářijovou mimořádnou valorizaci bude potřeba 7,8 miliardy korun, červnové přidání vyjde zhruba na 21 miliard korun. Pravidelné lednové navýšení si pro letošek vyžádá 28 miliard. Celkem tak má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni. Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.

Jurečka: Úřady práce začínají tento týden vyřizovat příspěvek 5000 Kč na dítě

Úřady práce začínají tento týden vyřizovat příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiny, které pobírají dětské přídavky. Ostatní domácnosti s loňským hrubým příjmem do milionu korun budou pak moci o podporu začít žádat přes portál, který ministerstvo plánuje zprovoznit kolem 13. srpna. Na dotaz ČTK to řekl ministr Jurečka.

"Tento týden spouštíme administraci, aby u těch rodičů, kteří pobírají přídavek na dítě, se platební příkaz rozeběhl, aby jim peníze přišly už s přídavkem na dítě. Nemusejí žádat. Počítáme kolem 13. srpna, že bychom spouštěli portál, aby tam ostatní rodiče mohli administrovat své žádosti... Na začátku srpna začnou chodit finanční prostředky a budou postupně nabíhat i u ostatních žadatelů," uvedl Jurečka.

Pětitisícový příspěvek patří k opatřením, kterými chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Podle podkladů k zákonu by nárok na dávku mohlo mít 1,6 milionu dětí a výdaje by mohly činit asi 7,8 miliardy korun. Úřady práce podle údajů ministerstva v červnu vyplatily 302.600 přídavků na děti. Jejich příjemci by tak měli v srpnu 5000 korun na potomka dostat automaticky. Ostatní budou mít na podání žádosti rok. Peníze by jim pak měly dorazit do konce dalšího měsíce po rozhodnutí o přiznání částky.

Podle zákona je příspěvek na dítě, kterému 1. srpna nebude ještě 18 let. Stát dávku vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí. Nárok na 5000 korun od státu má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.

Do milionového příjmu se započítává nejen výdělek ze zaměstnání a podnikání. Zahrnují se i nájmy a ostatní příjmy, které se v Česku daní. Mezi ně patří třeba příjem z autorských práv, výživného, příjmů z prodeje nemovitostí, cenných papírů i jiných věcí či z převodu firmy. Týkat by se to mělo také výsluh, náhrad mzdy či platu, pojistného plnění, odměn, odchodného, důchodů, nemocenské, podpory v nezaměstnanosti, dávek či rodičovské. Zohledňovat se nebudou případné výhry. V potaz se mají brát částky, které byly loni vyplacené či zaúčtované. Živnostníkům s paušálem se má započítat jako příjem nejméně polovina celostátní průměrné mzdy.

Žádat bude možné přes aplikaci na portálu on-line, nebo osobně v takzvaných Czech Pointech. Kromě jmen, rodných čísel a bydliště dětí a rodičů se má dokládat čestné prohlášení o příjmech. Pravdivost a správnost mají ověřit úřady práce a finanční úřady. Neoprávněně získanou dávku budou lidé muset vrátit. Vymáhání by měl mít na starosti celní úřad.

Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Poukazují na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami.