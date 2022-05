Jurečka: Penze mimořádně stoupnou i od září, starobní v průměru o 700 Kč

Praha - Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody. Zásluhový procentní díl penze by měl vzrůst o 5,2 procenta. Starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Na twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Mimořádná valorizace bude po běžném lednovém přidání kvůli prudkému zdražování letos už podruhé. Poprvé se penze kvůli inflaci zvednou od června.

"Další mimořádná valorizace důchodů bude již od září tohoto roku. Růst cen za období únor až duben dosáhl 5,2 procenta a o toto procento budou zvýšeny procentní výměry důchodů. Zvýšení průměrného starobního důchodu tak bude o asi 700 korun," uvedl Jurečka.

Mimořádné přidání se týká starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Česká správa sociálního zabezpečení na konci března vyplácela celkem přes 2,84 milionu penzí, z toho přes 2,36 milionu starobních. Průměrný starobní důchod činil na konci prvního čtvrtletí 16.249 korun. V červnu se zásluhový díl penze zvýší o 8,2 procenta. Započítával se růst cen od loňského července do letošního ledna. Starobní důchod se tak v průměru zvedne o 1017 korun.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná. Odpovídat má desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zbytek důchodu je zásluhová část podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik se zvýšily za sledované období ceny.

Lidé s podprůměrnou starobní penzí by měli od září dostat přidáno méně než 700 korun. Naopak lidé s nadprůměrnou penzí si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15.000 korun, by měl od září dostávat zhruba o 580 korun víc. Penzista s 13.000 korunami by si měl polepšit asi o 470 korun. Ten, kdo má důchod 18.000 korun, by měl mít zhruba o 730 korun víc.

Důchody se letos zvedají celkem třikrát. Poprvé to bylo při běžné lednové valorizaci a dvakrát to bude mimořádně kvůli inflaci. Podle Jurečky se tak průměrný starobní důchod letos zvedne celkem o 2500 korun. O tolik víc bude mít průměrný starobní důchodce ve srovnání s loňskem ale až od září do konce roku. Při zohlednění termínu a rozpočítání průměrné měsíční přidání činí 1630 korun.

Celkem by tři letošní valorizace měly stát asi 57 miliard korun. Jurečka už dřív řekl, že lednové navýšení vyjde na 28 miliard korun a mimořádné červnové na 21 miliard, dnes zmínil dalších osm miliard po zářijovém přidání. Loni se na penze podle údajů ministerstva financí vydalo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.

Systém důchodového pojištění byl letos v prvním čtvrtletí v deficitu. Výdaje byly o 10,56 miliardy korun vyšší než příjmy.