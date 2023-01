Jurečka nevidí důvody, proč Zeman odmítl jmenovat Hladíka

Praha - Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nevidí žádné zásadní důvody, pro které prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Hladík je kompetentní, nespáchal nic nezákonného, není obviněn ani trestně stíhán, uvedl dnes Jurečka na twitteru. Večer České televizi (ČT) sdělil, že za nominací Hladíka dál stojí. O dalším postupu bude jednat v pátek odpoledne celostátní výbor KDU-ČSL. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že vzal Zemanovo rozhodnutí na vědomí. O situaci bude s Jurečkou jednat, sdělil ČTK mluvčí vlády Václav Smolka.

Dá se předpokládat, že k jednání budou mít oba lídři vládní koalice prostor během čtvrteční návštěvy Vatikánu, kam spolu ráno zamíří na pohřeb emeritního papeže Benedikta XVI. Jurečka večer v ČT potvrdil, že se o záležitosti bude ve čtvrtek s premiérem bavit.

Hladík po dnešním jednání se Zemanem na Pražském hradě novinářům řekl, že Zeman má k jeho jmenování výhrady a není v tuto chvíli připraven tak učinit. Měl dojem, že výhrady, které prezident vznesl, mu vysvětlil. Podle Jurečky se výhrady týkaly například Hladíkovy odbornosti nebo kauzy přidělování městských bytů v Brně. Kvůli ní policie zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

"Informaci od pana prezidenta beru na vědomí, nevidím však žádné zásadní důvody proč Petra Hladíka odmítá jmenovat. Petr Hladík je kompetentní v oblasti životního prostředí, tuto agendu měl na starosti v Brně, nespáchal nic nezákonného, není obviněn či trestně stíhán," reagoval na Zemanovo rozhodnutí na twitteru Jurečka.

O situaci dnes večer jednalo i předsednictvo strany, na pátek pak Jurečka svolal celostátní výbor strany, který probere další postup. Jurečka ale naznačil, že v tuto chvíli není příznivcem podávání kompetenční žaloby, a to hlavně z praktických důvodů. "Kloním se k tomu, abychom udělali rozhodnutí, které reflektuje to, že je tu konec období působení pana prezidenta. Máme už zhruba devět týdnů do nástupu nového, takže tyto okolnosti zvážíme," řekl ČT Jurečka.

Lídři koaličních Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09 napsali ČTK, že Zemanův postoj berou na vědomí. "Není to pro vládu jednoduchá situace. Věřím, že KDU-ČSL brzy přijde s řešením," uvedl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Podobně se vyjádřila šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Očekávám od KDU-ČSL řešení situace," napsala.

Ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš odkázal na to, že o věci bude jednat vedení KDU-ČSL a následně lidovci situaci projednají s Fialou. "Do té doby je předčasné další možný postup komentovat," sdělil Bartoš ČTK.

Kvůli kauze přidělování městských bytů v Praze bývalý náměstek brněnské primátorky několikrát uvedl, že s policisty spolupracoval. Fiala návrh na Hladíkovo jmenování do funkce podal na konci prosince po měsíci od lidovecké nominace. Tehdy ČTK sdělil, že chtěl poskytnout dostatek času, aby se situace vyjasnila, a že potřebná doba uplynula. Ministerstvo životního prostředí vede dočasně Jurečka. "Říkal jsem, že chci tu situaci vyřešit co nejdříve, aby Petr Hladík nastoupil na ministerstvo životního prostředí, a to platí," dodal dnes večer Jurečka v ČT.

Prezident podle ústavy jmenuje předsedu vlády "a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů". O možnosti vetování návrhu premiéra se ústava nezmiňuje. Zeman tvrdí, že mu ústava neukládá povinnost, aby musel akceptovat každý předložený návrh. V minulosti už několikrát své výhrady ke kandidátům prezident prosadil.

Při sestavování koaliční vlády Andreje Babiše (ANO) Zeman odmítl návrh, aby se ministrem zahraničí stal Miroslav Poche (ČSSD). Sociální demokracie nakonec prezidentovi ustoupila a na post nominovala Tomáše Petříčka. Podobně se zachoval prezident i v případě ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Jeho demisi nejprve odmítl přijmout, následně nechtěl jeho nástupcem jmenovat Michala Šmardu (ČSSD). Zeman neustoupil a Šmarda se své nominace vzdal. Ministrem se stal Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Předloni při vzniku Fialovy vlády Zeman nechtěl jmenovat ministrem zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Vyčítal mu nízkou kvalifikaci nebo vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce a doporučil mu, aby se kandidatury vzdal. Fiala tehdy uvedl, že nominace na členy vlády měnit nebude. Nakonec prezident i přes výhrady Lipavského šéfem české diplomacie jmenoval.