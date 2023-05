Jurečka nepředpokládá v letošním roce růst minimální mzdy

Praha - Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nevidí pro letošek prostor pro růst minimální mzdy. Vláda by na její zvýšení přistoupila, pokud by se na něm dohodli odbory a zaměstnavatelé. Řekl to novinářům po dnešním jednání se zástupci odborů o růstu minimální mzdy. Jednání se podle něj týkalo hlavně systému její pravidelné valorizace. Debata je však podle něj teprve na začátku. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula uvedl, že odbory se o dohodu pokusí. Také podle Středuly se debata dotkla růstu minimální mzdy od července jen okrajově.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje po vládě zvýšení minimální mzdy od července o 1000 korun na 18.300 korun. Přidání o dalších 1200 korun pak žádá od ledna 2024. Minimální mzda se v Česku zvedala naposledy od letošního ledna o 1100 korun na 17.300 korun. Středula uvedl, že postupné zvyšování minimální mzdy rozložené v čase pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům.

"Já musím říct, že my jsme se o tom bavili i na úrovni koalice. To, že by by se v letošním roce ještě ta minimální mzda zvýšila, pro to já už prostor nevidím. Samozřejmě za předpokladu, že by tady byla aspoň nějaká elementární dohoda, že se na tom shodují i zaměstnavatelé s odbory, tak samozřejmě jako vláda tomu vyhovíme," konstatoval Jurečka.

"My se pokusíme sjednat dohodu tak, aby ta možnost byla," řekl Středula. V takovém případě by návrh mohl být pro vládu přijatelnější. "Myslím si, že by to bylo určitě pro vládu důležité, pokud by došlo ke shodě sociálních partnerů," dodal.