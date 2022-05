Jurečka nepočítá, že by se příspěvek 5000 Kč dával i na studenty nad 18 let

Praha - Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nepočítá s tím, že by příspěvek 5000 korun získaly domácnosti také na studenty nad 18 let. Není ambice věkovou hranici posouvat. Ministr to řekl dnes v pořadu Epicentrum serveru Blesk. Podle šéfa resortu práce si mladí mohou už sami přivydělat a je potřeba jejich spoluúčast, rodiny v nouzi pak mají nárok na dávky. Plánovaný příspěvek 5000 korun na dítě do 18 let by měly získat domácnosti s ročním příjmem do milionu korun hrubého. Někteří experti na sociální problematiku a organizace na pomoc rodinám v tísni kritizují to, že na podporu tak nedosáhne ani řada rodin se studenty středních škol.

Pokud jsou rodiny se studujícími potomky nad 18 let podle ministra ve složité situaci, mají nárok na dávky od státu. Získat mohou třeba přídavky na děti. "Tady rodiče, kteří jsou na tom špatně, na podporu dosáhnou. Zvážili jsme argumenty, že v zásadě od 17 či 18 let je dítě schopno jít na brigádu, přivydělat si. Je potřeba, aby tu byla určitá spoluúčast, aktivita dětí," řekl Jurečka. Podotkl, že on se při studiu vysoké školy živil sám. Podle ministra mohou studenti pracovat ne v době učení, ale třeba v obdobích prázdnin a mezi semestry. "Musíme zvažovat, kdy je nezbytně nutné finanční prostředky dát a kdy je student schopen část odpovědnosti vzít na sebe," uvedl s poukazem zadlužení státu a deficit rozpočtu ministr. Řekl, že u připravovaného příspěvku "není ambice posunovat věk za hranici 18 let".

Příspěvek má podle vlády mírnit dopady zdražování. Podle Jurečky opatření není plošné a cílí na nejzranitelnější skupiny, a to na rodiče, samoživitelky a samoživitele. Ministr ale také řekl, že podporu získá většina rodičů kromě těch nejbohatších.

Mimořádný příspěvek 5000 korun vyplatila v době covidové epidemie také tehdejší Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů, a to důchodcům. Rozhodla o tom krátce před volbami. Politici nynějších vládních stran, kteří byli tehdy v opozici, to kritizovali. Mluvili o předvolebním uplácení voličů. Podle plánu by se chystaný příspěvek pro rodiny měl vyplatit nejpozději do konce srpna, tedy zhruba měsíc před letošními komunálními volbami. Stát by měl do deseti miliard korun. Podle Jurečky se někdejší takzvané rouškovné pro seniory a nynějších 5000 korun na dítě pro rodiny "vůbec nedá srovnávat", a to kvůli rozdílné inflaci.

Podmínky poskytování příspěvku upraví zákon. Jurečka řekl, že by návrh měl být hotový v příštích 14 dnech. Nyní se řeší mimo jiné to, které úřady budou dávku vyplácet. Ministr zmínil, že pomoc mohou distribuovat buď úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení, nebo finanční úřady. Zatím není také jasné, komu se částka vyplatí. Při přípravě normy se podle Jurečky musí pamatovat na to, kdo je "zákonným zástupcem dítěte" a kdo "nese břímě výchovy".