Jurečka navrhne růst rodičovského příspěvku o 50.000 od ledna

Praha - Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhne vládě růst rodičovského příspěvku od ledna o 50.000 korun na 350.000 korun. U dětí narozených letos v druhém pololetí chce pak navrhovat růst částky o 30.000 korun. Opatření bude doprovázet zkrácení maximální doby čerpání příspěvku ze čtyř na tři roky. Rodiče by ale dál mohli s potomkem doma zůstávat až čtyři roky.

"Budu navrhovat, aby základní dohoda byla zvýšení o 50.000 korun od 1. ledna 2024. A ještě i úpravu, která by se týkala do určité míry zpětného zvýšení v nižší částce - zde budu navrhovat 30.000 korun pro druhé pololetí letošního roku," uvedl Jurečka. Návrh je připraven dokončit dnes na vládě v závislosti na kompromisu kabinetu. Zohlední při tom i vyjádření poslaneckých klubů vládních stran.

Součástí dohody koalice je podle něj zkrácení maximální doby čerpání příspěvku o rok na tři roky. "To ale nevylučuje možnost rodiče, pokud potřebuje, aby zůstal s dětem do čtyř let věku," konstatoval Jurečka. Toto opatření by se týkalo až dětí narozených od ledna příštího roku.

Pro TOP 09 je zásadní dopad na státní rozpočet, řekla ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09). "Myslím, že by tam mělo být pevné datum, odkdy by to mělo být přiznáváno," uvedla při příchodu do Strakovy akademie.

Piráti navrhují, aby rodiny letos narozených dětí dostaly navíc 30.000 korun, rodiny dětí narozených loni 10.000 korun. Celkem by tak náklady na navýšení příspěvku narostly podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) o 4,2 miliardy korun. Piráti zdůrazňují, že hodnota příspěvku kvůli růstu cen v posledních letech klesla o 100.000 korun a dohoda na navýšení o 50.000 Kč je tak pouze částečným dorovnáním propadu.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o 80.000 korun na 300.000 korun. Rodiče mohou teď sumu čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Měsíčně je možné pobírat až 70 procent základu výdělku. Loni výdaje činily 33 miliard korun, v roce 2019 před navýšením při vyšším počtu dětí 24,5 miliardy korun.