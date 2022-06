Jurečka: MPSV připravuje pro letošek dofinancování sociálních služeb

Praha - Ministerstvo práce chystá pro letošek dofinancování sociálních služeb. Dohoda na částce s ministerstvem financí by měla být zhruba do dvou týdnů. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kolik peněz by mohlo k poskytovatelům péče dodatečně putovat, neupřesnil. Poskytovatelé i kraje si dlouhodobě stěžují na nedostatek financí. O dofinancování se jedná v posledních letech každý rok. Řadě organizací se proti loňsku i přes zdražování dotace snížily.

"Vnímám, že ta situace z hlediska dopadů inflace je opravdu zásadní. Slíbil jsem, že sociální služby dofinancujeme. Už máme i nějaké parametrické představy jak za Asociaci krajů, tak za ministerstvo práce," řekl Jurečka. O penězích jednal už s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). "Finální dohodu budeme schopni dotáhnout během dvou týdnů. Rozhodně platí závazek, že sociální služby dofinancujeme a že dokážeme vyřešit tu situaci, ve které jsou," uvedl ministr. Podotkl, že rozpočtová situace je ale "extrémně vypjatá a vrší se další nároky".

Dotace ve srovnání s loňskem letos poklesly. Podle důvodové zprávy k novele vyhlášky se zvýšením cen za péči minulý rok do dotací putovalo 22,15 miliardy korun a letos to má být 20,4 miliardy. Výpadek mají podle plánu dorovnat vyšší úhrady od klientů. Ministerstvo práce v podkladech k předpisu uvedlo, že by od nich od března do konce roku mohla přitéct asi miliarda korun. Domovy pro seniory, postižené či pacienty s demencí i stacionáře by pak měly letos získat víc peněz z navýšených příspěvků na péči.

Resort práce před nedávnem zveřejnil výsledky dotačního řízení pro celostátní a nadregionální poskytovatele. Organizace si na ranou péči, osobní asistenci, pečovatelskou službu, terénní programy, poradenství či aktivizační služby rozdělí 1,08 miliardy korun. Loni dostaly 1,14 miliardy. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením většině příjemců podpora klesla. "O výši dotace se tyto subjekty dozvěděly až na konci měsíce května z tabulky ministerstva práce. Do té doby poskytovaly služby na dluh s tím, že oprávněně předpokládaly, že výše dotace bude přibližně stejná jako v roce 2021," uvedl šéf rady Václav Krása v dopise Jurečkovi.

Rada získala proti loňsku o čtvrtinu méně. Krása míní, že pro mnohé organizace může být pokles podpory likvidační, bude se propouštět a omezí se služby. "Obdrželi jsme sice nejasný příslib dofinancování sociálních služeb v podzimních měsících, ale vzhledem k současné situaci nemusí být tento příslib ani zdaleka naplněn," obává se Krása.

Ministerstvo v minulosti opakovaně poukazovalo na to, že sociální služby se mají platit z více zdrojů, ne jen z dotací. Na ty navíc nemají poskytovatelé nárok, každý rok o ně žádají znovu. Fialova vláda v programovém prohlášení slibuje zavést víceleté financování na tři roky s valorizací sumy i příspěvku na péči. V připravované novele o sociálních službách ministerstvo zatím počítá s větším kontrolováním využití příspěvků na péči a s každoroční valorizací stanovených maximálních cen pro klienty.