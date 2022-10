Jurečka: MPSV připravuje obdobu milostivého léta pro dluhy na odvodech

Praha - Ministerstvo práce chce dlužníkům umožnit splacení dluhů na odvodech na sociálním pojištění bez sankcí. Připravuje svou akci po vzoru milostivého léta. Návrh zákona by měl resort předložit v příštích týdnech. Novinářům to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). V Česku se nyní koná druhé kolo tříměsíčního milostivého léta, kdy se lidé mohou zbavit exekucí na dluhy u veřejných institucí. Pokud do konce listopadu dlužníci splatí původní dluh neboli jistinu a 1815 korun odměnu exekutorovi, odpustí se jim penále, úroky a další platby. Exekuční řízení se uzavře. První taková tříměsíční oddlužovací akce se konala od loňského 28. října do letošního 28. ledna.

"To, co se opakovalo v prvním a druhém milostivém létu, se nechystá. Chystáme ale milostivé léto, které by mělo řešit otázku finančních a správních exekucí mého resortu, tedy například u České správy sociálního zabezpečení. Tady se opravdu chystáme, abychom princip milostivého léta aplikovali právě i na pohledávky a exekuce, které vznikly v rámci plateb na odvody sociálního pojištění," uvedl Jurečka. Termín, kdy by splacení dluhů na sociálních odvodech bez sankcí mělo být možné, zatím podle něj není možné upřesnit.

Ministerstvo nyní připravuje návrh zákona. "V příštích týdnech bychom ho měli poslat do meziresortního připomínkového řízení a poté na vládu tak, abychom mohli v příštím roce legislativní proces ukončili a mohli zákon aplikovat," řekl ministr.

O tom, že se v Česku připravuje další kolo milostivého léta pro dlužníky, mluvil na začátku září šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Zmínil, že ministerstva práce a financí připravují své zákony, které by se týkaly dluhů na daních a odvodech.

Ministerstvo financí svou chystanou normu zveřejnilo už v první polovině srpna. Pokud by podle předlohy dlužníci v určitém období srovnali nedoplatky na daních, stát by jim odpustil úroky a některé další platby. Drobné nedoplatky do 200 korun by se pak mohly úplně škrtnout. Ministerstvo financí v podkladech k zákonu uvedlo, že chce ulevit v době zdražování zadluženým domácnostem a chce také snížit zátěž úřadů kvůli takzvaným bagatelním dluhům.

Odpuštění příslušenství při splacení větších dluhů a škrtnutí bagatelních nedoplatků u finanční či celní správy označili autoři zákona za "určitou formu daňové amnestie". Mohly by ji "využít vyšší desítky tisíc" dlužníků, uvedlo ministerstvo financí. Předpokládá, že lidé by mohli v milostivém létě splatit stovky milionů korun. Stovky milionů by pak rozpočet po odpuštění úroků naopak nezískal.

První milostivé léto se v Česku konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna a druhé kolo začalo 1. září a potrvá do konce listopadu. Obě tříměsíční akce se týkají dluhů u veřejných institucí, které vymáhá soudní exekutor. Nyní lidé mohou splatit původní dluhy bez sankcí a ukončit svá exekuční řízení, která začala před loňským 28. říjnem. Podrobné informace jsou na webu www.milostiveleto.cz.