Jurečka: MPSV chce digitalizovat do konce roku vyřizování všech dávek

Praha - Všechny dávky budou možná lidé moci od příštího roku vyřizovat digitálně. On-line by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by měl být celý proces. Úřady by si také měly co nejvíc údajů vyměňovat a obstarat samy. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Možnost vyřizovat dávky jako dosud dál zůstane.

"Do konce roku máme ambici, aby všechny dávky byly plně digitalizované. V tento okamžik je to šest dávek," uvedl Jurečka.

Ministerstvo práce léta sklízelo kritiku za stav digitalizace. Elektronicky začaly úřady práce s klienty komunikovat víc až za covidové epidemie, kdy bylo dočasně možné posílat žádosti a ofocené doklady elektronicky. On-line žádaly pak i firmy o příspěvek na mzdy z programu Antivirus. V minulém roce zákon umožnil dokládání elektronických záznamů či kopií dokumentů natrvalo. On-line se dá podat žádost o příspěvek na bydlení, rodičovskou a přídavky na děti. Do výčtu patří i humanitární dávka pro uprchlíky, solidární příspěvek za ubytování běženců a loňský bonus 5000 korun na dítě.

Vedení resortu a úřady práce si digitální zpracování otestovaly u humanitární dávky. Zatímco na počátku jejího vyplácení loni na jaře měly většinu papírových žádostí, v září se podle ministra řešilo už přes 90 procent případů elektronicky. "Oceňuji, jak rychle dokázali uprchlíci reagovat na digitální prostředí," řekl Jurečka. Podle něj přibývá elektronických žádostí i o rodičovskou či dětské přídavky. Od digitalizace si vedení resortu slibuje zrychlení výplat i uvolnění pracovníků, kteří se budou moci víc věnovat klientům či práci v terénu.

Podle opozičních poslanců digitalizace ale funguje jen u nových podpor, tedy u humanitární dávky, solidárního příspěvku a bonusu na dítě. U ostatních digitální proces zahrnuje jen podání žádosti. Samotné zpracování je dál nutné jako dosud. "Digitalizace vázne, vázne, vázne," řekla dnes na jednání sněmovního sociálního výboru jeho místopředsedkyně Jana Pastuchová (ANO).

Podle vrchního ředitele ministerské sekce informačních technologií Karla Trpkoše se proces digitalizuje postupně. Nejprve se spustí elektronické podávání žádostí pro klienty, poté se nastaví i vyřizování. "Ambice je taková, abychom najeli na plně digitalizovaný proces, který i na straně úřadů práce běží až po platební rozkaz digitálně," uvedl k plánům u všech dávek ministr. Dodal, že úřady se budou snažit údaje získat co nejvíc samy i z jiných institucí, "aby s tím občany neotravovaly". Jurečka podotkl, že některá data ale nebude možné digitálně zajistit a lidé je budou muset doložit.