Jurečka: Mimořádné valorizace důchodů nahradí dočasný příspěvek

Praha - Důchody se budou podle návrhu změn, které představil novinářům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), řádně valorizovat ke každému 1. lednu, plně o inflaci a jednu třetinu růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, má nahradit dočasný příspěvek k důchodu. Jurečka dnes na tiskové konferenci potvrdil i zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Opoziční strany návrhy změn ve valorizacích penzí kritizují.

Do předčasného důchodu budou moct lidé tři, nikoli pět let před řádným termínem. Penze se jim bude víc krátit. Po připomínkovém řízení a jednání v koalici plánuje vicepremiér návrh doplnit i o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. O prosazení změn ve Sněmovně jedná Jurečka s opozicí, její souhlas nemá.

"Pokud zaznívají stanoviska o obstrukcích, reaguji na to s určitou mírou zklamání v tom smyslu, že každá seriózní a odpovědná opozice, která bere svou politiku poctivě, by měla hledat řešení," konstatoval. Dodal, že se opozičních poslanců ptal, jak by situaci komplexně řešili, ale odpověď nedostal.

Letošní valorizaci, která bude v červnu, nový princip nezmění. Nový výpočet by měl začít platit po projednání normy v Parlamentu a podpisu prezidenta až od účinnosti zákona, po zveřejnění ve Sbírce zákonů. Ministerstvo návrh odesílá dnes do připomínkového řízení, účinnost zatím navrhuje na září, záleží ale na legislativním procesu.

Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.

Současné i budoucí důchody budou podle Jurečkova návrhu řádně valorizovány vždy k 1. lednu, plně o inflaci, a třetinu růstu reálných mezd, i v příštích letech tak porostou, uvedl Jurečka. Mimořádná valorizace má být připočtena k současnému důchodu, takzvaný dočasný příspěvek bude rozdělen na dvě oblasti - první část bude tvořena fixní částkou pro všechny stejnou, druhá polovina má být odvislá od procentní výměry. "Pokud by inflace dosáhla pěti procent a průměrný starobní důchod byl přibližně 20.000 korun, pak by fixní částka byla přibližně 300 korun ke každému důchodu a variabilní u průměrného starobního důchodu rovněž 300 korun," řekl na tiskové konferenci ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva Tomáš Machanec.

Příspěvek se nebude započítávat trvale k důchodu, ten bude následně valorizován řádně s 1. lednem. Dočasný příspěvek budou důchodci v roce s vyšší inflací pobírat automaticky s penzí v druhé polovině daného roku. "Z pohledu důchodců tam bude nějaké navýšení příjmů od července, aby při vyšší inflaci nečekali 12 měsíců na nejbližší posílení sociální situace," uvedl Machanec. Důvodem změny je současně snaha o zamezení rozevírání nůžek mezi nižšími a vyššími penzemi, jak se stalo v letech 2022 a 2023, popsal Jurečka.

Letos situaci s mimořádnou valorizací řešila vláda jednorázovou novelou, podle které průměrná měsíční penze vzroste od června o 760 korun. Bez změny pravidel by to bylo 1770 korun. Podle vlády byla změna nutná kvůli stabilitě veřejných rozpočtů, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Projednávání novely provázely mohutné opoziční obstrukce, hnutí ANO chystá návrh na zrušení zákona k Ústavnímu soudu.

Machanec připomněl loňský téměř desetiprocentní propad reálných mezd a to, že letos pravděpodobně také mírně propadnou. "Růst reálných mezd se ve valorizacích zhruba tři, čtyři roky nebude promítat, než se odmaže loňský propad," uvedl. V nejbližší době tedy úprava parametru z poloviny na třetinu nebude mít vliv na úspory. "Je to ale velmi důležité z pohledu dlouhodobé udržitelnosti, přínos bude až 0,3 procenta HDP ročně, v dnešních relacích přibližně 20 miliard korun," řekl.

Předčasné důchody by podle Jurečky měli využívat především lidé, kteří pracovali v oborech s vyšší mírou zátěže. Podmínky pro ně vláda ještě zpřesní, uvedl.

Fiala: Na úpravě valorizace je ve vládě shoda, je nutná k udržitelnosti důchodů

Na změnách ve valorizacích důchodů je podle premiéra Petra Fialy (ODS) shoda v celé vládní koalici. Fiala to řekl novinářům v Manile, kde je v rámci své desetidenní cesty do Asie. Změna je podle Fialy nutná kvůli udržitelnosti důchodového systému. Podle vládního návrhu by měl mimořádné valorizace nahradit příspěvek, který by ale trvale důchod nezvedl.

Jurečkův návrh je reakcí na letošní situaci, kdy se měly penze podle zákonných pravidel od června zvýšit o 1770 korun. Vláda prosadila přes odpor opozice jednorázovou úpravu, podle které budou důchody růst průměrně o 760 korun, zdůvodnila to dopady na veřejné finance. "Po zkušenostech, které máme s mimořádnou valorizaci, je jasné, že nějaký obecný zásah byl naprosto nutný," řekl Fiala.

Nejvýznamnější změnou je podle Fialy právě zavedení příspěvku. "Místo mimořádných valorizací bude tato sociální dávka, která nebude zvyšovat základ. Je to lepší mechanismus, protože tak překvapivě a náhle nezvyšuje základnu pro další důchody, jak to bylo doposud," vysvětlil. Jde o korekci, která byla potřeba, aby byl systém udržitelný dlouhodobě.

Opoziční strany jsou proti Jurečkovu návrhu na úpravu ve valorizacích penzí

Opoziční strany kritizují návrhy změn ve valorizacích penzí, které představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Nahrazení mimořádné valorizace důchodů dočasnými příspěvky znamená její faktické zrušení, sdělila ČTK předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Podle hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se vláda rozhodla řešit schodek veřejných rozpočtů jen na úkor důchodců. SPD podle předsedy Tomia Okamury odmítá snižování řádných i mimořádných valorizací důchodů.

Schillerová označila za symbolické, že první systémovou úsporou vlády po roce a půl má být omezení valorizace v neprospěch důchodců. Tento krok podle ní navazuje na nejhorší tradice vlády ODS Petra Nečase s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09), která také šetřila hlavně na těch, kdo se nemohli bránit. "Hnutí ANO obírání důchodců napravilo už jednou a je připraveno ho napravit v případě potřeby znovu," napsala bývalá ministryně financí ČTK.

Jurečkův návrh podle ní znamená faktické zrušení systému mimořádných valorizací při vysoké inflaci. "Dočasné příspěvky jsou pouze zastíracím manévrem, který nic neřeší a je ze své podstaty ekonomicky nesmyslným krokem," uvedla. Jde o podfuk, který má "vychýlit kyvadlo inflačních příjmů od seniorů směrem do státního rozpočtu", dodala. ANO podle ní tyto úvahy nepodpoří, protože důchodci potřebují při nynějším zdražování každou stokorunu. "Nemůžeme připustit, aby vláda přenášela problémy na skupiny, které se nemohou bránit," řekla.

SPD odmítá jakékoli snižování a krácení řádných i mimořádných valorizací oproti současnému stavu, sdělil ČTK Okamura. "Požadujeme, aby valorizace důchodů probíhala vždy o plný růst inflace tzv. důchodcovského spotřebního koše u mimořádných valorizací a u řádných valorizací ještě navíc o polovinu růstu reálných mezd, jako je tomu teď," uvedl. SPD by u valorizací podpořila jedině změnu, která by znamenala, že by penze rostly všem o stejnou částku.

Postup vlády považuje Okamura za hanebný, protože ukazuje, že vláda hodlá řešit schodek pouze na úkor důchodců. Nahrazení mimořádné valorizace příspěvkem by podle SPD znamenalo markantní zhoršení příjmové a existenční situace desítek tisíc nízkopříjmových a středněpříjmových důchodců.