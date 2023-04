Jurečka: Mimořádné valorizace by neměly mít vliv na řádná zvyšování penzí

Praha - Nový solidární příspěvek místo mimořádné valorizace by se začal důchodcům a důchodkyním vyplácet, pokud by cenový přírůstek překročil pět procent. Poskytoval by se dočasně do konce roku. Část příspěvku by byla stejná pro všechny, část by se stanovila podle výše penze. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). O změnách valorizací a pravidlech předčasných penzí jednal se zástupci opozičního hnutí SPD. Po schůzce novinářům řekl, že mimořádné valorizace důchodů by tak nově neměly mít vliv na další řádná zvyšování penzí. Novelu s úpravou chce představit na tiskové konferenci do dvou týdnů. O nahrazení mimořádné valorizace dočasnou dávkou informoval před týdnem Deník N.

"Pro klienta to bude principiálně velmi podobné, jako to je třeba letos. Základní parametr spuštění mimořádné valorizace - přírůstek cen o pět procent. Bude to mít charakter určité mimořádné solidární pomoci nebo nějakého příspěvku k důchodu, bude to měsíční," řekl Jurečka.

Příspěvek k penzi by se při výrazném zdražování měl poskytovat do konce roku. Inflace za poslední rok by se pak měla zohlednit při pravidelném lednovém přidání, uvedl ministr. "Rozhodně platí to, že tady budou zachovány řádné valorizace, které budou minimálně odrážet plný inflační nárůst," zdůraznil Jurečka.

Dnes se při mimořádné valorizaci zvedá zásluhový díl penze o přírůstek cen, tedy o určité procento. Výrazněji tak rostou vyšší důchody. Při jednorázové změně pro letošní červen vláda prosadila menší navýšení. Zásluhová výměra penze vzroste o 2,3 procenta a všem stejně pak ještě o 400 korun. Podobně by se měl rozdělovat i nový příspěvek - část by byla stejná pro všechny a část by se stanovila podle výše penze, tedy určitým procentem. Jaké by rozdělení mělo být, Jurečka nechtěl přiblížit. Nový způsob by podle něj neměl takzvaně rozevírat nůžky mezi vyššími a podprůměrnými penzemi. Výhodnější je pro nižší důchody.

Penze se nyní zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Nově by to mohlo být o třetinu růstu reálných mezd. Mimořádně penze rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent. Politici SPD ohlásili, že návrhy ke snížení řádných ani mimořádných valorizaci důchodů nepodpoří.

Jurečka také trvá na zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. "Nechci žádný konkrétní parametr zmiňovat," poznamenal. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že ministerstvo práce a sociálních věci navrhuje čtyři podmínky, podle hnutí je jich příliš mnoho. Ani Fiala však nebyl konkrétní.

Dosud se mluvilo o tom, že by se například předčasný důchod neměl valorizovat a navyšovat by se pravidelně začal až od řádného důchodového termínu. Větší než dnes by mohlo být také krácení.

Ministr potvrdil, že na všech parametrech shoda nebyla. Ujišťoval však, že lidé, kteří začali pracovat velmi brzy, budou moci využívat i institut předčasného odchodu do důchodu. Podle ministra by se ale nemělo stávat, že by dřívější důchod byl výhodnější než pozdější řádný. Jurečka už dřív řekl, že by roli měly hrát odpracované roky a doba odvodů. Nyní se musí platit 35 let. Deník N napsal, že by to mohlo být 40 let.