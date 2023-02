Jurečka: Koalice k omezení valorizace postoj nemění, ať případně rozhodne ÚS

Praha - Koalice postoj ke své navrhované novele s omezením červnové valorizace penzí nemění. Legislativní proces k jejímu přijetí chce dokončit. ČTK to dnes řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pokud podle něj panují o normě pochybnosti, ať o nich rozhodne Ústavní soud. Opoziční hnutí ANO a SPD chtějí přijetí zákona se sníženým mimořádným červnovým přidáním blokovat. Podle nich je protiústavní, a to kvůli projednávání ve stavu legislativní nouze či kvůli retroaktivitě. Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes po setkání se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem řekl, že podle jeho dojmu i budoucí hlava státu vnímá přijetí novely jako velké riziko.

"Já, vláda i koalice chceme dokončit legislativní proces u tohoto návrhu. Musíme si uvědomit - a to někteří nechápou, že v okamžiku, kdy se valorizace uskuteční podle tohoto valorizačního vzorce, tak dopady nejsou jen na letošní rozpočet. Ale v příštích deseti letech jsou to dopady v objemu více než 600 miliard korun, které prostě nemáme kryty příjmy na důchodovém pojištění. Proto peníze, které se budou muset vzít, jsou obecně ze státního rozpočtu. Řekněme si na rovinu: budeme si muset půjčit," uvedl ministr.

Penze se mají kvůli inflaci mimořádně valorizovat od června. Podle podkladů k návrhu by se podle nynějších pravidel zásluhový procentní díl důchodu zvedl o 11,5 procenta, průměrný starobní důchod by rostl o 1770 korun. Vláda navrhuje jednorázově přidání omezit a navýšit zásluhový díl o 2,3 procenta a k tomu o 400 korun, průměrný starobní důchod by se navýšil o 760 korun. Zadlužení by se zbrzdilo o 19 miliard korun. Místo 34,4 miliardy na dluh navíc by se vyplatilo 15,4 miliardy Kč.

Opozice chce ve Sněmovně prosazení změn bránit obstrukcemi. Koalice má většinu v dolní komoře i v Senátu. Poté dostane normu k podpisu prezident. Své argumenty Petru Pavlovi před pár dny představil Jurečka, dnes politici ANO. Podle Havlíčka by "byla blamáž", kdyby novelu odmítl Ústavní soud. "Chápu, že jsou tu jiné názory opozice. Lidsky i politicky jim rozumím. Pokud jsou tady pochybnosti, ať o nich ve finále rozhodne Ústavní soud. Když se jako politici přeme, co je a co není ústavní, tak to jsou naše subjektivní názory, ale toto jedině dokáže rozsoudit Ústavní soud," řekl Jurečka.

Podle zástupců ANO by měla vláda novelu stáhnout a měla by začít s opozicí vyjednávat o změnách valorizace, které by platily od ledna. Mezi návrhy je například návrat k dřívějšímu pomalejšímu navyšování důchodů. "Nejde už žádným opatřením - ani úpravou valorizačního schématu do budoucna - cokoliv ušetřit. Je to prostě trvalý výdaj, který se bude valorizovat. To v té diskusi někteří úplně nevidí," dodal ministr práce.

Norma s omezením mimořádné červnové valorizace by po případném schválení měla patřit mezi první zákony, o nichž nový prezident rozhodne. Zákon začne platit s podpisem, ale i bez podpisu hlavy státu. Pavel může normu také vetovat a vrátit poslancům, přijmout by se pak nestihla.